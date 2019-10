–En uno de esos hechos, un ex convicto había tomado rehenes. Y cuando llegué había matado a un vecino. De entrada, me dijo: “Maté a uno, puedo matar a dos, a tres, a cuatro. Me da lo mismo”. Fueron nueve horas durísimas. Le dije que el hombre no había muerto, que estaba grave. Eso lo tranquilizó, sintió que las cosas no estaban perdidas. Fue como resucitar a un muerto. Le mentí porque lo que valía eran las vidas que estaban en peligro. Al final se descuidó y en ese instante entramos y salvamos a la gente. Otra vez ocurrió con un tipo canalla que tomó a sus once hijos como rehenes. “Si soy capaz de matarlos a ellos, a ustedes ni hablar”, nos dijo. Costó pero lo derrotamos. Una vez me tocó actuar ante el caso de una mujer mayor que quería matarse con un revólver. Durante tres horas no pudimos convencerla. Hasta que me disfracé de médico y entré a tomarle la presión. En dos minutos, le saqué el arma. Hay un momento, algo que es difícil de explicar que te dice ahora, hay que actuar ahora. Es mucho más que precisión. He manoteado pistolas a gente armada en el instante justo. Es ese. No hay otro. Otro día, en la autopista Buenos Aires-La Plata, un hombre en estado de ebriedad amenazó con volarse los sesos de un escopetazo. En un segundo trastabilló y cayó al piso. Fui corriendo, pero el tipo se levantó y se puso el caño en la boca. Mi mirada apuntó al dedo y al gatillo. Vi que no podía calzarlo. Antes de que se moviera ese dedo, me le abalancé y le saqué la escopeta. La experiencia y la edad es muy importante. Ante un caso así, lo importante es haber vivido, tener alguna que otra derrota, tratar de entender al que está extraviado o en medio de la desesperación. Quizá algo parecido a la compasión.