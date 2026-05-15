Accidente fatal en Río Negro: un hombre de 88 años perdió el control del auto, volcó y murió

El conductor de 88 años se despistó de la ruta, volcó y murió

Antonio Fernando Kovachs, de 88 años, murió tras el despiste y vuelco de una camioneta Ford Ecosport sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 935, en jurisdicción de Choele Choel, una pequeña localidad de la provincia de Río Negro.

El siniestro ocurrió el miércoles, alrededor de las 16.25. El vehículo, que cubría el trayecto desde Bariloche con destino a la provincia de Buenos Aires, perdió el control de la calzada por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la cinta asfáltica. El fuerte impacto le costó la vida a Kovachs en el lugar.

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Su acompañante, Lucía Fi Fronzo, de 82 años, resultó con diversas lesiones producto del siniestro vial y recibió asistencia de personal médico en el sitio del accidente, según le confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La Comisaría Octava fue la encargada de dar aviso del hecho. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Río Colorado, quienes constataron las circunstancias del accidente.

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Las actuaciones judiciales y las diligencias correspondientes quedaron en manos del personal policial interviniente, quienes además se encargaron de notificar a los familiares de la víctima fatal del hecho.

La Ruta 22, un escenario recurrente de accidentes fatales

Un brutal choque frontal registrado este jueves en la Ruta Nacional 22, a la altura del barrio Colonia Fátima de Cervantes, provincia de Río Negro, dejó un muerto y tres heridos, uno de ellos de gravedad. El siniestro ocurrió minutos después de las 10:30 en el kilómetro 1.165 de esa traza y requirió la intervención de efectivos policiales, bomberos y personal sanitario.

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Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la colisión se produjo entre un Ford Focus que avanzaba de oeste a este y un Peugeot 307 que lo hacía en dirección contraria. Cada vehículo transportaba dos ocupantes. En el primero viajaban O.M. y M.B., vecinos de Cervantes; en el segundo, la conductora C.S.R. y J.L.O.

Una sobreviviente del choque frontal fue trasladada de urgencia al hospital y permanece internada en terapia intensiva tras una cirugía

O.M., conductor del Focus y hombre de unos 60 años, perdió la vida en el lugar. Los tres ocupantes restantes fueron derivados con urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

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Según pudo establecer este medio, una mujer llegó intubada al quirófano para ser operada y, al concluir la intervención, fue internada en terapia intensiva, donde todavía se encuentra. Se trata de M.B., acompañante del fallecido y la sobreviviente con el estado de salud más comprometido.

La conductora del Peugeot, segunda herida, también pasó por quirófano y se mantuvo en observación hasta la tarde, cuando fue internada en terapia intensiva. Se mantiene aún en el mismo estado, pero estable. El tercer sobreviviente, J.L.O., sufrió una fractura de fémur y está fuera de peligro.

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El segmento de ruta donde ocurrió el impacto conserva el diseño tradicional de dos carriles. Los bomberos debieron recurrir a herramientas neumáticas para extraer a los ocupantes que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos.

El tránsito fue cortado para facilitar las tareas de rescate. Al menos cuatro patrulleros escoltaron a las ambulancias que ingresaron a alta velocidad por calle Mendoza hacia el hospital roquense, según consignó LM Cipolletti.

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Un elemento central para la investigación surgió de un testigo inesperado: Dagoberto Velásquez, taxista de Cervantes, fue testigo directo del choque mientras se dirigía a General Roca con pasajeros. Las cámaras de seguridad que lleva en su vehículo le permitieron registrar el momento del impacto.

Las imágenes revelan una sucesión de sobrepasos e imprudencias previos a la colisión. El taxista reconoció, además, que los ocupantes de ambos vehículos eran vecinos conocidos de su localidad.

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La Fiscalía tomó intervención en el caso y el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho. El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para determinar la mecánica del impacto y si existieron responsabilidades penales de alguno de los conductores.