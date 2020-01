–Yo me sentía a obligada a ayudarlo. Hasta que un día me llamó un compañero suyo de la cárcel. Me dice: “Vos sos buena mujer, venís con tres bolsos llenos de bagayos, le traés cigarrillos y hasta tarjeta, pero ¿sabés que tu marido las usa para pagar una pieza y coge con una piba? No te merece”. Ese preso era otra porquería, son todos una basura. Seguro quería tener algo conmigo. El guardia me dijo lo mismo. No hice lío, le di la comidita y le dije: “Mirá, Beto, es el anteúltimo día que nos vemos. El último va a ser el día del juicio. Me enteré que tenes otra visita. Ya me libero y no me siento obligada a a venir”. “Tengo derecho a que me visite quien quiera, acá todos cogen menos yo, mirá que me voy a privar”, me dijo. “No te privés, cariño”. Y me fui. A los dos días, me llamaba como loco: “Vení que a la otra la borro”. Me pidió perdón, me dijo que había hecho mal en haberme dejado sola. Pero era un perdón falso para que volviera con él.