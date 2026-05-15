Crimen y Justicia

Allanaron un predio en La Plata por explotación laboral infantil y encontraron a 150 personas en condiciones precarias

El operativo se desplegó tras una denuncia presentada por un organismo nacional. En la inspección se identificaron menores, adultos y personas con discapacidad en viviendas improvisadas. Hay tres detenidos

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Las autoridades allanaron un predio habitado por 150 personas en condiciones precarias

Tras una alerta de un organismo nacional por un posible caso de explotación laboral infantil, la Policía Bonaerense allanó un predio rural de La Plata y encontró a 150 personas viviendo en condiciones precarias, entre ellas menores de edad y personas con discapacidad.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate.

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La situación comenzó a ser investigada por la Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Y tras las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el ingreso al predio ubicado en la zona de 185 y 80, en la localidad de Los Hornos, donde se constató la presencia de 99 adultos y 51 menores.

En el lugar había cuatro complejos de viviendas, muchas de ellas siendo estructuras de madera y chapas y en condiciones desfavorables para la vida diaria. Al recorrer el interior de cada una se evidenciaron signos de hacinamiento, instalaciones improvisadas y suciedad.

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Investigan un caso de trata de personas en La Plata
En el lugar se encontraron 150 personas

Durante la inspección, los agentes identificaron a una menor en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron solo a un hombre de unos 30 años con espectro autista, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.

En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield -titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del Departamento Judicial de La Plata- ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a Verónica Tumori (54), Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52).

La mujer manifestó ser asistente social y responsable del bienestar de las familias residentes en el predio. Los otros dos serían integrantes de la familia propietaria del lugar.

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Los tres detenidos

En el reporte policial se informa que, al momento de la requisa, estas personas se opusieron al secuestro de los equipos y mantuvieron una actitud hostil frente al personal policial. Por esto, la fiscalía dispuso la detención de los tres por resistencia a la autoridad y encubrimiento. También se incautaron otros elementos para la continuidad de la causa.

De acuerdo al medio local 0221, la mayoría de las personas encontradas en el predio son argentinas, muchas llegadas desde provincias del norte como trabajadores golondrina. Según los testimonios recabados durante el operativo, quienes estaban en el lugar trabajaban en el campo y recibían solo $250 por cada cajón cosechado y cargado, mientras que el convenio vigente establece cerca de $50.000 por una jornada de ocho horas.

Todos realizaban sus tareas sin estar registrados y muchas familias vivían juntas en espacios reducidos.

Más imágenes del predio allanado:

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