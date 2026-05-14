Amenazas escolares: allanaron las casas de dos adolescentes en José C. Paz y secuestraron un revólver

La Policía Bonaerense allanó dos domicilios de José C. Paz

Continúan los allanamientos en el marco de la ola de amenazas escolares que sacudieron a la provincia de Buenos Aires y a gran parte del país durante el mes pasado, tras el episodio fatal ocurrido en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años abrió fuego y mató a un compañero de 13.

En las últimas horas, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos domicilios de José C. Paz y secuestró un revólver y teléfonos celulares vinculados a menores investigados por intimidación pública.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, los procedimientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, bajo la coordinación de la Dirección de Contraterrorismo, en el marco de la llamada “Mesa de Análisis” sobre tiroteos en escuelas.

Uno de los allanamientos fue en una vivienda ubicada sobre la calle Brughetti, donde reside una adolescente de 15 años. Allí, personal policial secuestró un arma de fuego calibre 22 milímetros, con 40 cartuchos, y un celular.

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El arma secuestrada en la casa de la adolescente de 15 años

La orden judicial fue otorgada luego de que la investigación identificara una cuenta de Instagram que había publicado amenazas. El análisis de la actividad telefónica y la geolocalización del dispositivo vincularon al domicilio de la acusada.

La menor fue notificada de la causa, en la que interviene la fiscal Paola Campos, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín.

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Durante el procedimiento, además, se notificó al padrastro de la adolescente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En este caso, interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°22 Descentralizada de Malvinas Argentinas, encabezada por María Alejandra Burgues.

En otro operativo realizado este mismo miércoles, la policía secuestró un celular en la casa de un menor de 13 años, también de José C. Paz. La investigación lo señaló como usuario de otra cuenta de Instagram desde donde se habrían emitido amenazas.

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El segundo operativo fue en la vivienda de un menor de 13 años

De igual manera que el otro caso, los agentes detectaron la relación entre el adolescente y el titular del servicio de telefonía, así como la coincidencia de la ubicación relacionada a la creación de la cuenta.

Así, los investigadores llegaron a la propiedad localizada en la calle Juan B. Justo. El allanamiento fue solicitado por la UFI°18, que conduce el fiscal Carlos Hermelo y autorizado por el Juzgado de Garantías N°1 de San Martín.

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Ambos operativos se suman a otros que sucedieron en las últimas semanas en el conurbano bonaerense por amenazas escolares.

En Pergamino, un estudiante de 18 años y su padre terminaron detenidos luego de que el joven escribiera mensajes intimidatorios en un grupo de alumnos en WhatsApp, advirtiendo que realizaría disparos dentro de la escuela.

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En Ituzaingó, un adolescente publicó en su estado de WhatsApp una foto con un revólver en la mano y un mensaje con una amenaza de un tiroteo escolar: “Preparense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”.

Tras la denuncia de la directora del establecimiento educativo, el chico fue identificado y la policía allanó su domicilio, secuestrando un arma de aire comprimido.

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En El Palomar, un menor de 14 años realizó un posteo dirigido a la directora del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo: “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a lo compañeros?”. En consecuencia, las autoridades lo allanaron y le incautaron el teléfono.