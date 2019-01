-Debo reconocer que en el primer segundo de negociación con Sileo me agarró pánico escénico y creí que no iba a poder llevar a cabo el asunto. Fueron segundos dificilísimos. Después supe que eso le pasa a grandes cantantes y actores que sufren mucho antes de salir a escena. A los ladrones también nos pasa. Si fallaba, podía echar a perder el plan. Pero algo me iluminó y me repuse. Me desenvolví con naturalidad. El negociador me pedía en todo momento que me tranquilizara, que todavía no había pasado nada. Que estaba a tiempo de dar marcha atrás, que todo se podía solucionar, que no siguiera adelante. Creo no haberme salido ni un punto ni una coma de los preestablecido. Cumplí el libreto al pie de la letra. No fue nada improvisado. Hasta las sonrisas, las miradas, los gestos, y la furia. En un momento me hice el desequilibrado y golpeé el ventanal con la pistola. Mis movimientos habían sido estudiados. Por dentro, me tranquilizaba que en el fondo estábamos vengando a mucha gente que odiaba a los Bancos y había sido víctima del corralito.