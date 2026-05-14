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Daniela Celis contó que se hizo una limpieza de útero y la opinión de Yanina Latorre fue lapidaria

El testimonio de la ex Gran Hermano y el punto de vista de la conductora desataron la discusión pública sobre la validez de algunas prácticas espirituales

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Yanina Latorre habló de la "limpieza de útero" a la que se sometió Daniela Célis

La confesión de Daniela Celis sobre la limpieza de útero que se practicó agitó el ambiente mediático en Argentina. La influencer y ex participante de Gran Hermano relató que se sometió a este ritual espiritual porque sentía un profundo malestar anímico tras una ruptura sentimental y una etapa de exposición en las redes sociales.

La reacción de Yanina Latorre fue inmediata y tajante cuando escuchó el testimonio. Como panelista y conductora radial, rechazó abiertamente la explicación pública de Celis sobre la sanación energética, mostrando escepticismo ante el sentido del ritual y desestimando que la práctica tuviera relación con una preparación emocional para nuevas relaciones.

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“Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados”, expresó Celis al compartir el motivo que la llevó al ritual. La influencer enfatizó el nivel de agotamiento emocional por el que atravesaba y añadió que la permanente visibilidad pública estaba afectando su equilibrio: “Mi cuerpo estalló y me pregunté qué me estaba pasando”.

Lejos de una intervención médica, Celis remarcó que buscaba caminos alternativos para recobrar la energía y la sensación de bienestar. Señaló la necesidad de superar bloqueos personales y recuperar el control sobre su vida afectiva.

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“Desde que hice eso me siento otra”, aseguró Celis, describiendo la sanación de útero como un punto de inflexión que le permitió experimentar un cambio anímico inmediato y mayor estabilidad.

Yanina Latorre y Daniela Celis
Yanina Latorre y Daniela Celis

La respuesta de Yanina Latorre a la sanación de útero de Daniela Celis

Frente a la referencia del ritual en la radio, Yanina Latorre no dudó en manifestar su desacuerdo. “¿Qué tiene que ver con estar preparada como mujer para otra relación con limpiarte el útero? No es parte de la relación, está como muy adentro. ”, preguntó de manera irónica mientras discutía el relato de Celis junto a sus panelistas.

La conductora profundizó en su escepticismo sobre la relación entre bienestar emocional y una “limpieza de útero”. Declaró: “Ponele, estás hace muchos años en pareja, lo entiendo. No quedás embarazada, te limpiás el útero para que venga una energía divina y te embarace. Pero si vos cortaste con tu novio, ¿sentís que tenés que limpiarte el útero para prepararte para una nueva relación?”, planteó durante la discusión.

Latorre comparó este ritual con otras prácticas más comunes de limpieza energética: “Vos me decís: ‘Mirá, me está yendo mal en el laburo, voy a hacer una limpieza energética del estudio para que mejore el programa. Voy a hacer una limpieza energética de la casa para que todos estemos bien y alineados’. Pero limpiarte el útero para empezar un vínculo nuevo me parece una boludez.”

Infografía sobre la limpieza de útero. Muestra a Daniela Celis meditando y a Yanina Latorre en un debate, con gráficos sobre el ritual y el escepticismo mediático.
Infografía que detalla el testimonio de Daniela Celis sobre la limpieza de útero como ritual espiritual y la contundente reacción escéptica de Yanina Latorre, abriendo un debate público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica la limpieza de útero y el trasfondo del debate

La llamada sanación de útero es una práctica de tipo espiritual vinculada al equilibrio energético y emocional. Puede incluir meditación, ejercicios de introspección y el uso de elementos simbólicos como velas, música suave o técnicas de respiración. Es un ritual no médico orientado a fomentar el bienestar emocional y fortalecer la conexión con el propio cuerpo.

Para Daniela Celis, el ritual ofreció una vía de recuperación tras el desgaste causado por la exposición en redes y la presión de reconstituir su vida sentimental. La crítica de Yanina Latorre ilustra la controversia pública sobre el valor de este tipo de prácticas, especialmente al debatirse en ámbitos mediáticos con posturas enfrentadas.

Mientras la influencer defiende el efecto positivo de la experiencia, la panelista cuestiona su lógica y rechaza la idea de vincular la “limpieza de útero” con la preparación para nuevas relaciones. El caso revive una tensión habitual en el espectáculo argentino: el choque entre la búsqueda personal y el escrutinio público.

Desde su rol de conductora, Latorre cerró la discusión reafirmando su distancia respecto a la decisión de Celis y subrayando el escepticismo dominante en parte de la opinión pública.

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