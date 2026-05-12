Sociedad

Un vigilador le pegó patadas a un perro abandonado en la terminal de Rosario y lo apartaron de su puesto

Tras la viralización de un video en Facebook, la Municipalidad pidió su remoción inmediata y también evalúa sanciones contra la empresa contratada. El animal, que había sido abandonado, encontró una nueva familia

Guardar
Google icon

Tras la viralización de un video en Facebook, el municipio rosarino no solo pidió su remoción inmediata sino que también evalúa sanciones contra la empresa contratada por no haber verificado la idoneidad del personal

Un vigilador de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno de Rosario fue apartado de su puesto luego de la viralización de un video en el que se lo ve arrojar con violencia a un perro por una de las puertas de acceso al edificio. Las imágenes se replicaron durante el lunes en páginas de protectoras de animales en Facebook y otras plataformas, y desencadenaron una reacción inmediata de la Municipalidad.

El animal, un can negro que deambulaba suelto por las instalaciones sin ningún elemento que permitiera identificar a su dueño, estaba en la estación desde el domingo. En ese momento, su presencia se interpretó como un caso de abandono. La situación cambió al caer la noche del lunes, cuando comenzó a circular la filmación que muestra al empleado sacar al perro por la fuerza y arrojarlo hacia la calle, con el aullido del animal como fondo sonoro.

PUBLICIDAD

Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete Municipal de Rosario, confirmó en conferencia de prensa que el municipio actuó en cuanto tomó conocimiento del hecho a través del video. “Accionamos inmediatamente. Primero, condenar y repudiar fuertemente este hecho. Fue en la terminal de ómnibus, pero en cualquier lado que hubiera ocurrido un hecho parecido es repudiable y condenable”, afirmó el funcionario.

El vigilador pertenece a una empresa privada de seguridad contratada por la Municipalidad de Rosario para prestar servicios en la terminal. Biazzi precisó que la primera medida fue exigir a esa firma la remoción inmediata del empleado. “Lo primero que hicimos es pedirle a la empresa que lo quite inmediatamente del servicio en la terminal y que no vuelva nunca más. Además, instamos a que tome alguna acción sancionatoria”, detalló el funcionario, que también confirmó que la empresa ya cumplió con ese pedido.

PUBLICIDAD

Ante la consulta sobre si el guardia habría actuado a instancias de comerciantes del lugar que pedían retirar al animal, Biazzi fue categórico: “No importan los motivos, no importan las circunstancias, nunca se puede ejercer una violencia, un maltrato, una crueldad contra una persona ni contra un animal. No hay ningún atenuante, ningún argumento que sirva para justificar una acción así.”

El perro fue encontrado en la zona aledaña a la terminal por un grupo de personas y derivado a un hogar de tránsito antes de ser adoptado (Foto: Facebook)
El perro fue encontrado en la zona aledaña a la terminal por un grupo de personas y derivado a un hogar de tránsito antes de ser adoptado (Foto: Facebook)

En paralelo con las medidas administrativas, el caso llegó al Tribunal de Faltas de Rosario. Juliana Conti, subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, explicó que el Código de Convivencia Ciudadana sancionado en 2021 incorporó la figura del maltrato animal y permite actuar con rigor frente a este tipo de situaciones. “Afortunadamente, a partir del Código de Convivencia del año 2021, tenemos la figura que es el maltrato animal regulada”, sostuvo Conti, quien confirmó que un fiscal ya se encuentra a cargo del caso, con la tarea de reunir las imágenes y citar al vigilador para que realice su descargo.

La normativa local distingue entre maltrato animal y crueldad animal, dos figuras de distinta gravedad. De acuerdo al artículo 324 de la ordenanza 10.267, la multa máxima por maltrato equivale a 300 unidades fijas —$334.200 pesos—, mientras que una condena por crueldad animal puede alcanzar los $779.800 pesos.

Conti también adelantó que el municipio impulsa, junto a las sanciones económicas, instancias de concientización para los infractores. “Nos parece muy importante que la gente no solo afronte una multa, sino que atraviese una instancia formativa en ese sentido”, señaló la funcionaria.

El municipio también evalúa si corresponde aplicar sanciones a la propia empresa de seguridad. Biazzi explicó que los contratos de licitación incluyen cláusulas de idoneidad para el personal que trabaja en espacios públicos, y que esa base contractual habilita al municipio a actuar contra la firma por haber incorporado a un agente que, a su criterio, no contaba con el perfil adecuado para cumplir funciones en un predio de alta concurrencia. Conti agregó que el municipio dispone de los listados del personal de la empresa contratada, documentación que forma parte del material puesto a disposición de la investigación.

Mientras avanzaban las gestiones oficiales, la difusión del video en Facebook tuvo otra derivación: una mujer adoptó al perro. Antes de eso, un grupo de personas lo encontró en la zona aledaña a la terminal y lo llevó a un hogar de tránsito para garantizar su cuidado.

Temas Relacionados

RosarioMaltrato animalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pasta base en asaderas y cocaína entre mantas: hallaron más de 60 kilos de droga en un micro y detuvieron a una mujer

El operativo fue en Santa Fe durante un control vial. Detuvieron a una mujer de nacionalidad boliviana y detectaron a tres ciudadanos chinos sin documentación de ingreso al país

Pasta base en asaderas y cocaína entre mantas: hallaron más de 60 kilos de droga en un micro y detuvieron a una mujer

Tino Mossu: “Nunca dije que con un curso te vas a hacer millonario”

En su paso por Infobae a la Tarde, el joven emprendedor defendió su modelo de capacitación en ventas digitales y respondió a las críticas sobre promesas de riqueza fácil

Tino Mossu: “Nunca dije que con un curso te vas a hacer millonario”

El abogado vinculado al caso Loan seguirá detenido por la desaparición del niño N. en Corrientes

José Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña, está acusado de haber facilitado la fuga del chico de 6 años con su padre, Josías Santos Regis

El abogado vinculado al caso Loan seguirá detenido por la desaparición del niño N. en Corrientes

Perdió el control de su moto, dijo que se había cruzado un gato y su test de alcoholemia dio doce veces más que lo permitido

El hecho ocurrió en Mendoza. La prueba reveló un resultado de 2,46 g/l

Perdió el control de su moto, dijo que se había cruzado un gato y su test de alcoholemia dio doce veces más que lo permitido

El día más difícil del juicio por Maradona: imprevistos y un insólito corte de 2 horas a los cinco minutos de arrancar

La audiencia de este martes comenzó demorada por una falla técnica que condicionó el desarrollo del día. Además, un testigo clave no llegó

El día más difícil del juicio por Maradona: imprevistos y un insólito corte de 2 horas a los cinco minutos de arrancar

DEPORTES

Sebastián Báez arrancó con un triunfo en Valencia y Lautaro Midón dio el golpe en Oeiras

Sebastián Báez arrancó con un triunfo en Valencia y Lautaro Midón dio el golpe en Oeiras

“A laburar”: los detalles del plan de trabajo de Franco Colapinto para el GP de Canadá de Fórmula 1

Dibu Martínez está en la mira de un grande de Europa: la impactante cifra que pagaría después del Mundial

Solana Sierra debutó con un triunfo contundente en Parma y afina su preparación para Roland Garros

Identificaron al futbolista “jefe” de las escandalosas fiestas con sexo y drogas en Italia: los videos inhalando “gas de la risa”

TELESHOW

Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Marley habló de la polémica con Santiago del Moro: "Creo que me va a saludar primero ahora"

La intimidad de Maxi López y sus hijos para organizar la cena familiar: pizza, debate “healthy” y humor

El contrapunto entre el abogado del tatuador de Duki y Maru Duffard en Infobae al Mediodía: “No se hace un tatuaje más con él”

Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica