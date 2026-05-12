Un vigilador le pegó patadas a un perro abandonado en la terminal de Rosario y lo apartaron de su puesto

Tras la viralización de un video en Facebook, el municipio rosarino no solo pidió su remoción inmediata sino que también evalúa sanciones contra la empresa contratada por no haber verificado la idoneidad del personal

Un vigilador de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno de Rosario fue apartado de su puesto luego de la viralización de un video en el que se lo ve arrojar con violencia a un perro por una de las puertas de acceso al edificio. Las imágenes se replicaron durante el lunes en páginas de protectoras de animales en Facebook y otras plataformas, y desencadenaron una reacción inmediata de la Municipalidad.

El animal, un can negro que deambulaba suelto por las instalaciones sin ningún elemento que permitiera identificar a su dueño, estaba en la estación desde el domingo. En ese momento, su presencia se interpretó como un caso de abandono. La situación cambió al caer la noche del lunes, cuando comenzó a circular la filmación que muestra al empleado sacar al perro por la fuerza y arrojarlo hacia la calle, con el aullido del animal como fondo sonoro.

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Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete Municipal de Rosario, confirmó en conferencia de prensa que el municipio actuó en cuanto tomó conocimiento del hecho a través del video. “Accionamos inmediatamente. Primero, condenar y repudiar fuertemente este hecho. Fue en la terminal de ómnibus, pero en cualquier lado que hubiera ocurrido un hecho parecido es repudiable y condenable”, afirmó el funcionario.

El vigilador pertenece a una empresa privada de seguridad contratada por la Municipalidad de Rosario para prestar servicios en la terminal. Biazzi precisó que la primera medida fue exigir a esa firma la remoción inmediata del empleado. “Lo primero que hicimos es pedirle a la empresa que lo quite inmediatamente del servicio en la terminal y que no vuelva nunca más. Además, instamos a que tome alguna acción sancionatoria”, detalló el funcionario, que también confirmó que la empresa ya cumplió con ese pedido.

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Ante la consulta sobre si el guardia habría actuado a instancias de comerciantes del lugar que pedían retirar al animal, Biazzi fue categórico: “No importan los motivos, no importan las circunstancias, nunca se puede ejercer una violencia, un maltrato, una crueldad contra una persona ni contra un animal. No hay ningún atenuante, ningún argumento que sirva para justificar una acción así.”

El perro fue encontrado en la zona aledaña a la terminal por un grupo de personas y derivado a un hogar de tránsito antes de ser adoptado (Foto: Facebook)

En paralelo con las medidas administrativas, el caso llegó al Tribunal de Faltas de Rosario. Juliana Conti, subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, explicó que el Código de Convivencia Ciudadana sancionado en 2021 incorporó la figura del maltrato animal y permite actuar con rigor frente a este tipo de situaciones. “Afortunadamente, a partir del Código de Convivencia del año 2021, tenemos la figura que es el maltrato animal regulada”, sostuvo Conti, quien confirmó que un fiscal ya se encuentra a cargo del caso, con la tarea de reunir las imágenes y citar al vigilador para que realice su descargo.

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La normativa local distingue entre maltrato animal y crueldad animal, dos figuras de distinta gravedad. De acuerdo al artículo 324 de la ordenanza 10.267, la multa máxima por maltrato equivale a 300 unidades fijas —$334.200 pesos—, mientras que una condena por crueldad animal puede alcanzar los $779.800 pesos.

Conti también adelantó que el municipio impulsa, junto a las sanciones económicas, instancias de concientización para los infractores. “Nos parece muy importante que la gente no solo afronte una multa, sino que atraviese una instancia formativa en ese sentido”, señaló la funcionaria.

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El municipio también evalúa si corresponde aplicar sanciones a la propia empresa de seguridad. Biazzi explicó que los contratos de licitación incluyen cláusulas de idoneidad para el personal que trabaja en espacios públicos, y que esa base contractual habilita al municipio a actuar contra la firma por haber incorporado a un agente que, a su criterio, no contaba con el perfil adecuado para cumplir funciones en un predio de alta concurrencia. Conti agregó que el municipio dispone de los listados del personal de la empresa contratada, documentación que forma parte del material puesto a disposición de la investigación.

Mientras avanzaban las gestiones oficiales, la difusión del video en Facebook tuvo otra derivación: una mujer adoptó al perro. Antes de eso, un grupo de personas lo encontró en la zona aledaña a la terminal y lo llevó a un hogar de tránsito para garantizar su cuidado.

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