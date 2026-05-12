Identificaron los restos de un nuevo grupo de desaparecidos en el centro clandestino de detención “La Perla”

El Equipo Argentino de Antropología Forense inició las excavaciones en la Loma del Torito en 2025, con testimonios de sobrevivientes y tecnología LiDAR

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba confirmó este martes la identidad de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron recuperados en la zona conocida como Loma del Torito, en inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla.

El anuncio, realizado en un acto oficial presidido por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, representa el segundo grupo de exdetenidos cuyas identidades pudieron conocerse gracias al proceso de las excavaciones iniciadas en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

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El proceso que derivó en estas identificaciones fue el resultado de un trabajo sostenido en el predio de La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del interior del país durante el período 1976-1978. Las tareas de campo se concentraron en áreas específicas de la dependencia militar tras años de investigación y testimonios de sobrevivientes. El EAAF lideró las tareas técnicas, que incluyeron análisis de ADN y estudios antropológicos sobre fragmentos óseos recuperados en el terreno.

Vaca Narvaja explicó durante la presentación que el procedimiento contempla garantías para los familiares antes de cualquier divulgación pública. “Salimos corriendo a comunicar las notificaciones y fuimos uno por uno a las casas de los familiares”, describió el magistrado al detallar el protocolo de notificación inmediata y personal que se activa una vez que el EAAF confirma un resultado positivo.

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El juzgado difundió los nombres de 16 de las 17 víctimas. Una familia involucrada solicitó expresamente que la identidad de su ser querido no fuera incluida en la nómina pública. Los nombres que se conocieron fueron:

Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco

Graciela María de los Milagros Doldán

Juan Carlos Navarro Moyano

Adrián José Ferreyra Rivero

Víctor Carlos Díaz Rinero

Marta Susana Ledesma Vera de Comba

Ester Felipe

Luis Mónaco

Silvia del Valle Taborda

Nélida Noemí Moreno de Goyochea

José Luis Goyochea Escudero

Gustavo Daniel Torres

Edelmiro Cruz Bustos

Oscar Segura Reineri

Rosa Cristina Godoy de Cruspeire

Carlos Cayetano Cruspeire

Los restos de tres parejas fueron hallados juntos en el predio de La Perla, casi cinco décadas después de los secuestros durante la dictadura

Entre los identificados figuran tres parejas cuyos restos fueron hallados juntos en Loma del Torito casi cinco décadas después de su desaparición. Dos de ellas ya eran conocidas públicamente antes de la confirmación oficial a través de sus familias y organismos de derechos humanos: Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María, y Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, oriundos de Tres de Febrero, Buenos Aires, que residían en Córdoba al momento de su secuestro. La tercera pareja no fue identificada públicamente a pedido de la familia.

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Felipe nació en 1950 en Las Varillas, trabajó como psicóloga en la capital provincial y en Villa María. Mónaco, nacido en 1947 en la ciudad de Córdoba, se dedicó al periodismo y fue delegado sindical. Ambos integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Sus restos fueron hallados juntos en Loma del Torito después de 48 años y tres meses. La pareja era padre y madre de la periodista Paula Mónaco Felipe, quien reside en México y expresó en redes sociales la emoción del hallazgo: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

Cruspeire fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 cerca de su trabajo en la funeraria Punilla, en Córdoba. Godoy fue detenida ilegalmente poco después en la misma ciudad. Según informó la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos-Desaparecidos de Tres de Febrero, él tenía vínculos con Montoneros y ella con la Juventud Peronista. Ambos formaron parte del grupo scout San Francisco de Asís de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero. Su hija, Mariela, fue rescatada por vecinos tras el secuestro de sus padres y luego entregada a familiares. Los restos de la pareja también fueron hallados juntos en Loma del Torito.

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La jornada estuvo marcada por las declaraciones de los familiares presentes en el acto. Luis Eduardo Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro Moyano, recordó los años de impunidad con una imagen que resume lo que significó para muchas familias la ausencia de pruebas materiales: “Cuando íbamos a pedir por nuestros familiares, nos decían ‘si no hay cuerpo, no hay delito’, y lamentablemente no podíamos hacer nada”. Navarro rindió homenaje a la generación de obreros y estudiantes que resistió durante la dictadura y cerró su intervención con un reclamo directo: “Hoy pido que se haga justicia y que se castigue a los que asesinaron a mi hermano como a tantos otros compañeros. Ojalá se encuentren a más personas”, afirmó.

La Perla funcionó como centro de represión ilegal entre mediados de 1976 y fines de 1978, con estimaciones de entre 2200 y 2500 personas detenidas

Este es el segundo grupo de identificaciones logradas desde que el EAAF inició las excavaciones en Loma del Torito en 2025. La primera tanda, revelada en marzo pasado, dio a conocer la identidad de 12 personas secuestradas y asesinadas entre 1976 y 1977, cuyos restos también fueron recuperados en el mismo predio. Entre aquellos identificados figuraron José Nicolás Brizuela, abogado y obrero secuestrado el 25 de octubre de 1977; Raúl Oscar Ceballos Cantón, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer; Eduardo Jorge Valverde Suárez, delegado de la Federación Universitaria oriundo de Mendoza; y Mario Alberto Nívoli Gauchat, de Ucacha, cuya hija recibió la confirmación 49 años después de la desaparición de su padre.

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También fueron reconocidos en aquella primera tanda Carlos Alberto D’Ambra Villares, profesor de educación física capturado en la terminal de buses de la capital provincial a los 23 años; Alejandro Jorge Monjeau López, estudiante de arquitectura oriundo de Mar del Plata; Sergio Julio Tissera Pizzi, trabajador aeronáutico con dos hijos; Elsa Mónica O’Kelly Pardo, estudiante de arquitectura secuestrada a los 18 años; Oscar Omar Reyes y Ramiro Sergio Bustillo Rubio, ambos capturados el 18 de octubre de 1977 bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. El duodécimo caso de esa ronda tampoco fue divulgado a pedido de la familia.

Las tareas de campo que condujeron a ambos grupos de identificaciones arrancaron en 2025 por orden del Juzgado Federal N° 3. La prospección del terreno combinó testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, tecnología LiDAR —detección por pulsos de luz láser— y fotografías aéreas históricas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba. En el predio, los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos.

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La Perla funcionó como uno de los principales espacios de represión ilegal entre mediados de 1976 y fines de 1978, bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército, y se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

Sobre la posibilidad de nuevos hallazgos, Vaca Narvaja fue cauteloso: “Es probable que haya más identificaciones como estas. No podemos dar estadísticas de cuántas personas más se van a identificar”, sostuvo el magistrado, y señaló que la complejidad de los hallazgos en Loma del Torito requiere tiempos prolongados de laboratorio.

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