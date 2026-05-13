Robó dos veces el mismo local, se fugó de la cárcel y cayó cuando fue a buscar su certificado de antecedentes penales

El momento en que la Policía Federal detuvo al delincuente en la sede del Registro Nacional de Reincidencia, en el centro porteño

Un prófugo de 28 años, condenado por robos reiterados en la provincia de Buenos Aires, fue detenido por la Policía Federal Argentina cuando se presentó a retirar su certificado de antecedentes penales en la sede del Registro Nacional de Reincidencia, ubicada en Tucumán al 1300, en la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre tenía un pedido de captura nacional vigente por el delito de robo simple, luego de haberse fugado tras cumplir una condena por dos robos cometidos contra el mismo comercio de la localidad bonaerense de Garín, en menos de un mes.

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Según detallaron fuentes del caso, el primer hecho ocurrió en noviembre de 2020, cuando el acusado ingresó junto a un cómplice a un bazar de esa localidad del partido de Escobar. Los empleados los sorprendieron in fraganti y ambos fueron detenidos por la Policía local. Sin embargo, poco después recuperaron la libertad.

Al día siguiente, la misma pareja intentó ingresar otra vez al local con idénticas intenciones. Pero los trabajadores los reconocieron, lograron interceptarlos y retenerlos hasta la llegada de un móvil policial. Así, el segundo robo también fue frustrado y ambos fueron nuevamente aprehendidos.

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Las dos veces que intentó robar el local, terminó detenido

Con el avance de la investigación y los hechos probados, intervino el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de Gustavo Pérez, con Secretaría de Yanina Rodríguez, que ordenó el cumplimiento de la condena. La pena fue ejecutada bajo modalidad discontinua, con reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio y realizar trabajos comunitarios.

Sin embargo, después de un tiempo, el condenado dejó de cumplir con las pautas impuestas y se dio a la fuga. A partir de ese momento, el juzgado solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para dar con su paradero.

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Los investigadores realizaron tareas de campo y análisis de datos hasta detectar un movimiento clave: el hombre había tramitado su certificado de antecedentes penales ante el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria. Además, establecieron que el documento sería retirado personalmente por el solicitante.

Con esa información y con autorización del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo de Adrián Litvack, con Secretaría de Gabriel Bustos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA montaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de la sede central del organismo, ubicada en el centro porteño.

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Cuando el prófugo se presentó en el lugar, los agentes lo identificaron y lo detuvieron sobre la vía pública. Quedó a disposición del magistrado interviniente, a la espera de la prosecución del proceso penal.

Este video documenta la detención de un individuo por parte de la Policía de la Ciudad

La captura se suma a otro procedimiento reciente en la Ciudad de Buenos Aires contra un hombre con pedido de detención vigente. Días atrás, personal de la Comisaría Vecinal 1-B de la Policía de la Ciudad arrestó en Cerrito al 100, en el barrio de San Nicolás, a un sospechoso de 32 años que era buscado por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado y robo.

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Según informaron fuentes policiales, ese detenido acumulaba más de diez antecedentes penales, principalmente por robo y hurto, y fue interceptado durante un patrullaje preventivo en el microcentro porteño.

La detención se produjo durante un patrullaje preventivo en el microcentro porteño. Al identificar al sospechoso y consultar los registros, los agentes confirmaron su situación judicial y lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

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