Consternada, sigue: “El lunes 6, cuando fue la entrega de los juguetes y muebles, llevé a mis hijos para que conozcan a los nenes del hogar. Ellos, al ver otra realidad valoran mucho la vida que tienen aunque son chiquitos, pero entienden lo que es tener un juguetito nuevo, tener una familia.. ¿Sabés qué me dijo mi hijo el primer día que paramos a hablar con los nenes? ¡Mami le voy a pedir a Dios que estos nenes consigan una familia! —se emociona— ¡Me di cuenta de que no estoy haciendo mal las cosas! Al darse cuenta de que hay nenes que no tienen a su mamá o a su papá los hizo valorar otras cosas porque ¿qué niño no pide algo? Pero no siempre hay para comprarles porque somos laburantes”.