Sociedad

Es argentina, modelo y deslumbra en “El Diablo viste a la moda 2″: “Fueron dos días de casting y me eligieron entre más de 500 chicas”

Valentina Ferrari nació en Oberá, Misiones, hace 27 años y emigró a Italia en 2018 para perseguir su sueño. Fue seleccionada para recrear la pasarela del Milan Fashion Week en la flamante película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

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Así fue la participación de la modelo y actriz Valentina Ferrari en el filme "El Diablo viste a la moda 2". La argentina desfila por la pasarela del Fashion Week de Milan con un top y una falta de color verde de Dolce & Gabanna. Lleva el pelo recogido con un rodete y los labios pintados de rojo

La historia de Valentina Ferrani parece guionada por los mismos estudios de Hollywood que hoy la tienen como protagonista de una de las secuelas más esperadas del siglo. Nacida en Oberá, Misiones, emigró en 2018 con un sueño bajo el brazo y una valija llena de incertidumbres. Hoy, tras ocho años de esfuerzo en las capitales de la moda, su rostro aparece en un primer plano cinematográfico que da la vuelta al mundo: la joven argentina participa en el film “El Diablo viste a la moda 2”.

En una charla íntima y cargada de emoción, la misionera le contó a Infobae cómo pasó de las pasarelas de Milán a compartir set con leyendas como Meryl Streep, Stanley Tucci y Lady Gaga.

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“Todo comenzó en septiembre de 2025, un mes que para cualquier modelo profesional es sinónimo de adrenalina pura: la Milano Fashion Week. En medio de las corridas entre desfiles y pruebas de vestuario para las colecciones de mujer, recibí el llamado de mi agente, que me decía que había sido preseleccionada para hacer el casting de la película”, recordó.

Valentina Ferrari
Valentina emigró a Milán en 2018 para perfeccionarse como modelo

El proceso de selección final no fue sencillo. Se llevó a cabo durante dos jornadas completas, desde la mañana hasta la tarde. Valentina, que estaba trabajando el primer día, asistió recién el segundo, sumándose a una fila interminable de aspirantes de todo el mundo. “Se estima que los directores de casting vieron a más de 500 chicas para seleccionar solo a ochenta, entre las cuales quedé yo”, señaló.

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Durante las pruebas, a Valentina le pidieron dos pasadas de desfile totalmente opuestas. “Una fue con técnica, donde tenía que moverme como si fuera ‘maniquí con vida’, con paso determinado y rostro serio. Mientras que en la otra pasada la indicación fue ‘hacé lo que quieras, pero más sonriente’”, precisó la joven de 27 años.

Fue en ese segundo momento donde Valentina, quien estudia actuación hace casi cinco años, decidió jugar su mejor carta. “Dije: ‘Este es mi momento’. Me puse en personaje y busqué transmitir la sensación de ser la mujer más empoderada y fuerte del mundo. Salí del registro de modelo seria y simplemente fui yo”, recordó.

Valentina Ferrari
Valentina Ferrari tiene 27 años, es modelo y actriz, y es oriunda de Oberá, Misiones

El “sí” más esperado y el inicio del rodaje

Tras el casting, pasó un mes de silencio absoluto. Valentina, acostumbrada a la volatilidad de la industria, prefirió no preguntar para evitar la ansiedad. La confirmación llegó apenas una semana antes de empezar a filmar, mientras ella trabajaba para una campaña de Armani. “Cuando mi agente me dio la noticia quedé en shock”, contó.

El rodaje duró dos días y el escenario elegido fue la emblemática Pinacoteca de Brera, donde se encuentra una de las más destacadas colecciones de pintura italiana, con jornadas que comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 2 de la madrugada, soportando el frío del otoño europeo y horas interminables sobre zapatos de taco alto.

Hasta allí se trasladaron la actriz Meryl Streep (Miranda Priestly) y el actor Stanley Tucci (Nigel) para filmar la escena del desfile de Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026, en el marco de la Fashion Week de Milán.

Para la película, Valentina lució un look que respeta el ADN puro de Dolce & Gabbana: labios rojos intensos, delineado marcado y un rodete tirante con la icónica flor roja de la marca. Y modeló un conjunto de falda, top y saquito verde con flores, recubierto de piedras pesadas de cristales de Swarovski. “El look se completó con collar rígido que iba de la nuez a la clavícula y con extensiones de cabello para que pudieran hacerme el recogido”, detalló la modelo.

Valentina Ferrari
La argentina fue una de las cuatro modelos de pasarela que obtuvo un primer plano

Entre las interminables horas de rodaje, hubo un momento que guardará para siempre: fue descubrir quién sería la artista que le pondría la música en la escena del desfile. “Durante los ensayos, una persona hacía el playback, pero la verdadera estrella se mantuvo oculta hasta el momento de grabar. No sabíamos nada de la participación de Lady Gaga hasta que apareció en el escenario. Cuando empezó a cantar y nosotras a desfilar, fue una locura”, señaló.

A pesar de ser una de las ochenta modelos en el set, el montaje final de la película reservó un lugar privilegiado para la argentina. Valentina es una de las cuatro únicas modelos que obtuvieron un primer plano durante la secuencia del desfile.

“Me enteré el día de la premiere en Milán. Estaba sentada con mi pareja, muy rígida y tensa mirando la pantalla. Cuando de pronto apareció mi rostro. Él gritó de emoción y todos se dieron vuelta a mirarnos. Fue impresionante”, enfatizó con orgullo.

Para ella, esos cuatro segundos en pantalla son el resultado de ocho años de esfuerzo y más de treinta horas de grabación. “Muchos piensan que los modelos somos superseguros, pero somos las personas más inseguras del planeta. Por eso, este reconocimiento, ser elegida entre tantas, es un mimo al alma y un impulso enorme para mi carrera como actriz”, reflexionó.

"Este reconocimiento, ser elegida entre tantas, es un mimo al alma y un impulso enorme para mi carrera como actriz”, reflexionó Valentina
"Este reconocimiento, ser elegida entre tantas, es un mimo al alma y un impulso enorme para mi carrera como actriz”, reflexionó Valentina

Pasado, presente y futuro: todo apunta a Hollywood

Valentina creció en el seno de una familia trabajadora; hija de un chofer de ómnibus y una empleada pública, la joven forjó su carácter entre los valores del esfuerzo y el respaldo incondicional de su entorno.

Su formación fue posible gracias a una red de apoyo familiar que trascendió fronteras. Con el impulso de sus tíos radicados en Noruega, pudo acceder a una educación bilingüe de excelencia y dar sus primeros pasos en talleres de teatro a los ocho años. A pesar de haber enfrentado desafíos como el bullying durante su adolescencia, Valentina transformó esas inseguridades en una presencia escénica arrolladora.

Valentina posa orgullosa detrás del cartel de la película, en el estreno en Milán
Valentina posa orgullosa detrás del cartel de la película, en el estreno en Milán

Tras un breve paso por la carrera de Comunicación en Buenos Aires, decidió apostar por su proyección internacional y se mudó a Milán, donde consolidó su carrera en agencias europeas y perfeccionó su dominio de idiomas (italiano, inglés y portugués).

Valentina se define como una “buscadora de aventuras” y su propia empresa. Radicada en Italia pero con el corazón en Misiones —donde preserva costumbres como el mate y la chipa—, proyecta su futuro en los Estados Unidos con el sueño de estudiar en el Actor Studio. Espiritual y decidida, la joven avanza bajo una premisa clara: la formación constante es el único camino para que la luz del éxito no se apague.

Valentina Ferrari
"Todo comienza con la última foto… porque nada llega sin sacrificio, esfuerzo y resiliencia. Lejos de casa, de mi familia y de mis amigos; lejos de mi cultura y mis tradiciones, pero con los valores que me dieron mis padres, me mudé a esta ciudad con el sueño de crecer en mi profesión como modelo, lo que más tarde me llevó a retomar el teatro y el cine", posteo Valentina en su cuenta de Instagram al hacer un repaso de sus 8 años en Milán

Hoy, Valentina reparte su tiempo entre campañas para marcas de lujo como Armani, Bvlgari, Paul & Shark y Elizabeth Frances, y su formación actoral. Recientemente, terminó un workshop de neutro con un coach de Buenos Aires para ampliar sus posibilidades internacionales.

Aunque próximamente debutará en la pantalla de Netflix con la segunda temporada de la serie The Gentlemen, dirigida por Guy Ritchie, ella mantiene los pies en la tierra y disfruta del maravilloso momento que está atravesando gracias a la película.

Valentina Ferrari
Así llegaba Valentina a la alfombra roja de Milán, para el estreno de "El Diablo viste a la moda 2"

Mientras su familia en Oberá se prepara para el estreno de la película este jueves en el cine local, ella ya proyecta su futuro, posiblemente en Estados Unidos, aunque reconoce que Italia es su zona de confort.

“No me esperaba esta repercusión mediática en Argentina, pero me llena de orgullo. No es solo por la película, sino por contar que detrás de ese primer plano hay un proceso, mucho sacrificio y una misionera que nunca se olvidó de dónde viene”, concluyó la joven que, por unos segundos, logró que Miranda Priestly —y el mundo entero— posaran sus ojos en ella.

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