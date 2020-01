—Si, pasó algo... Es un tema de la Secretaría de Niñez, que es el órgano proteccional administrativo. Son chicos a quienes se les agotó la búsqueda con la familia ampliada, es decir que quizás han estado al cuidado de una abuela ya no puede hacerse cargo o que están esperando la rehabilitación de una mamá o la libertad de un papá si es que tuviera detenido, por ejemplo. Entonces, en esos casos no se ve claro que están en condiciones de tener una familia adoptiva, porque la supuesta falta de cuidado es transitoria. Y en algún momento esa situación se hace permanente. Y se atiende que no está bueno que sigan esperando a una tía que los cuide o a una mamá que se rehabilité y se declara el estado de adoptabilidad.