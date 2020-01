—No tenemos sedes sino lugares de atención, no tenemos móviles, no tenemos sponsors, nada. Todo lo hicimos a pulmón: ponemos el auto para ir hasta dónde sea, compramos lo que no podemos conseguir... A fines de 2019 buscamos la manera de acceder a contactos que nos permitan comprar el electrocardiograma, por ejemplo. Deseamos tener móviles para atender a las personas en otras condiciones porque cuando vamos a Plaza de Mayo, por ejemplo, atendemos a los chicos con 5 grados de temperatura y no podemos hacerlo en la calle. Una unidad móvil es algo que el Gobierno de la Ciudad o una institución privada nos lo puede prestar, yo no quiero nada para mí. Ellos llevan la unidad, la usamos y la devolvemos. Deseamos que se logren estos objetivos porque somos el único grupo dentro del país que tiene esta continuidad, lo hacemos todas las semanas de manera voluntaria y absolutamente gratuita. Y, como te decía, sólo nos llevamos solamente la alegría de la atención y la sonrisa de la gente.