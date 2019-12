“Cuando tuve que renunciar al ministerio de Comercio Exterior –escribió el propio Antonio- en abril del ’55, fue muy duro. Yo no estaba de acuerdo con la política de Perón respecto a la Iglesia. Tuve largas charlas con él, que no había que pelearse con la Iglesia, que se peleara en todo caso con algunos obispos que nos estaban haciendo la contra. Tuvimos una discusión y ese fue el día más amargo para mí porque, por un lado sentí que estaba defraudando al peronismo y a Perón, y por el otro lado sentía que si no hacía eso estaba defraudando mis convicciones más íntimas”.