Una nena de 3 años murió en el incendio de su casa en las Sierras Chicas de Córdoba

El incendio se desató cerca de las 21 en el barrio Villa La Selva, una zona de terreno montañoso y difícil acceso en Salsipuedes (Foto: Policía de Córdoba)

Julieta tenía tres años cuando el miércoles por la noche el fuego arrasó su casa en el barrio Villa La Selva de Salsipuedes, una localidad de las Sierras Chicas de Córdoba. La pequeña quedó atrapada entre el humo y las llamas, y murió por inhalación de monóxido de carbono pese a los intentos de reanimación de bomberos y médicos. Su hermana gemela logró salir con vida.

El siniestro se desató cerca de las 21 en la vivienda que la familia alquilaba. El origen del fuego habría sido un cortocircuito en la habitación donde dormían las dos nenas. La madre, Rocío, reaccionó de inmediato: sacó a ambas hijas al exterior y les pidió que se quedaran quietas mientras salía a buscar ayuda entre los vecinos de una zona de terreno montañoso y de difícil acceso.

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Pero el miedo pudo más que las instrucciones. “Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter adentro”, relató Natalia, tía de las pequeñas, en diálogo con La Voz. Cuando Rocío regresó, las llamas ya dominaban el interior de la casa.

La mujer intentó entrar a buscarlas, llegó a quitarse la remera para taparse la boca ante la densa columna de humo, pero la visibilidad era nula y la presencia de garrafas en el lugar agravaba el peligro. Alcanzó a sacar a una de las gemelas, pero no pudo dar con Julieta.

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Un vecino del barrio, que además se desempeña como bombero, cortó el suministro eléctrico e ingresó rápidamente al inmueble. Consiguió rescatar a una de las niñas, aunque tampoco logró encontrar a la otra debido a la intensidad del humo. Cuando llegaron las dotaciones de bomberos al lugar, algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario de Salsipuedes por inhalación de monóxido de carbono durante el operativo de búsqueda. Finalmente, los rescatistas encontraron a Julieta desvanecida dentro de la habitación. Las maniobras de RCP iniciadas en el sitio no dieron resultado. La pequeña fue trasladada al Hospital José Miguel Urrutia de Unquillo, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

La gemela sobreviviente quedó fuera de peligro y al cuidado de su familia. El padre de las niñas, Darío, se enteró de la tragedia mientras cumplía su jornada laboral en un local comercial de la ciudad de Córdoba. “Mi hermano tomaba trabajos de mozo día y noche para poder llevar el pan a la casa; estaban ahorrando peso por peso para construir su propio hogar“, describió Natalia a La Voz. El incendio consumió la totalidad de las pertenencias de la familia en la vivienda que alquilaban.

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La Justicia cordobesa investiga las causas del siniestro. Los peritajes técnicos apuntan al cortocircuito como hipótesis central del origen del fuego.

Fatal incendio en una casa de Concordia: dos nenes de 5 y 6 años murieron y el padre quedó internado

Se analiza un caloventor como el posible causal del fuego

Dos niños de 5 y 6 años murieron tras un fatal incendio de una vivienda en el barrio Dos Naciones de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Los menores, identificados como Abel Villalba y Alma Villalba, tenían autismo y se encontraban solos en el domicilio al momento del siniestro. El padre de la familia, que intentó rescatar a los nenes, se encuentra internado en terapia intensiva.

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El hecho ocurrió el martes por la tarde. De acuerdo con información oficial, la madre había salido del hogar a las 18:00 hacia su trabajo y el padre, José Maximiliano Villalba, de 38 años, regresaba del suyo cuando se encontró con el edificio en llamas.

Junto a vecinos de la zona, el hombre intentó ingresar al departamento para rescatar a los menores. Si bien pudo sacar los cuerpos del fuego, los dos niños se encontraban en estado crítico.

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El personal policial que llegó al lugar los trasladó de inmediato en un móvil hacia el Hospital Masvernat, donde ambos ingresaron en estado inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación que realizó el personal médico, los menores perdieron la vida.

El padre sufrió quemaduras en las vías aéreas durante el rescate y fue derivado en ambulancia al mismo nosocomio, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Según supo Infobae, su situación seguía siendo grave y actualmente continúa internado.Las pericias determinaron que el incendio se originó en la habitación donde se encontraban los menores. En el marco de la investigación, se secuestró un calefactor eléctrico tipo caloventor que las autoridades analizan como posible elemento generador del siniestro, según precisó la Policía de Concordia.

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La causa quedó caratulada como “Incendio de propiedad con personas fallecidas” y la fiscalía a cargo del doctor Arias lleva adelante las diligencias de rigor.