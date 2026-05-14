El análisis de un economista tras el dato de inflación: “No es la normalidad que dice Milei”

En diálogo con Infobae al Regreso, Camilo Tiscornia advirtió que la suba de precios del 2,6 en abril dista de ser un logro sostenido y remarcó que el país enfrenta obstáculos estructurales para consolidar una tendencia a la baja

En Infobae al Regreso, Camilo Tiscornia, economista de la consultora C&T, consideró que el reciente dato de inflación de abril, que marcó 2,6%, aún se sitúa lejos de lo que puede considerarse una normalidad, pese al optimismo expresado por el presidente Javier Milei.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, el economista recalcó: “2,6% es muchísimo. Pensemos que sería deseable aspirar a eso en un año, imaginate”.

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El Banco Central y el manejo de expectativas ante la inflación

Tiscornia explicó que, en la estructura habitual de política económica, “el que se encarga de las cuestiones de inflación en todas partes es el Banco Central y es el que va marcando la cancha”.

Detalló que el organismo, además de publicar informes de política monetaria, recaba mensualmente expectativas de consultoras y entidades financieras a través del relevamiento de expectativas de mercado: “Es una encuesta a 45 instituciones. El Banco Central toma eso porque es muy importante cuando gestionás la política monetaria y tenés que ver lo que espera el mercado”.

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Tiscornia destacó que un incremento mensual del 2,6% sería deseable a nivel anual para una economía sólida (Infobae)

El economista aclaró que, a diferencia del presidente, el Banco Central “no marca un número tan preciso”, sino que define trayectorias y metas, como ocurre en otros países: “En muchos países lo que tiene es una meta concreta de inflación, como hubo acá en la Argentina en la época de Macri. Decir: ‘Vamos a trabajar para que la inflación sea, por ejemplo, en Chile, 3% por año’. Entonces ya sabés cuál es el número al que apunta el Banco Central”.

El debate incluyó la referencia a la dinámica particular del caso argentino: “Obviamente, la Argentina es un país que no es normal por ahora en materia monetaria y en donde el presidente, que tiene una impronta muy fuerte, trata de marcar la cancha y acomodar expectativas. No es lo más común, pero tampoco la Argentina es un país común en ese sentido”.

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La inflación núcleo como termómetro real de la economía

En el análisis técnico, tanto Tiscornia como Martín Tetaz coincidieron en que la inflación núcleo -que excluye precios regulados y estacionales- resulta el mejor indicador para evaluar la tendencia real de los precios. “La inflación núcleo es la inflación generada exclusivamente por la oferta y la demanda. No está vinculada o influida por precios circunstanciales que los fija el Gobierno”, describió Tetaz.

Tiscornia reconoció que la inflación núcleo mostró señales de desaceleración, pero advirtió que “está bastante más alta de lo que era el año pasado”.

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El economista Camilo Tiscornia afirmó que la inflación de abril, con un 2,6%, está lejos de considerarse normalidad en Argentina (Infobae en Vivo)

El dato más reciente, según el Banco Central, refleja una baja a 2,4%, aunque en meses anteriores había tocado valores mayores: “Baja también la inflación núcleo, es un dato que ahora vamos a ver en un rato, pero está bastante más alta incluso esa inflación, que descarta todos los efectos que pueden haber pasado transitorios”.

La discusión abarcó la influencia de factores externos, como el aumento del precio internacional del petróleo y la inercia de la devaluación previa: “El año pasado tuviste un aumento de tipo de cambio bastante importante, que ha tenido repercusión, y ahora el efecto del aumento del precio del petróleo se empieza a filtrar en todas las economías. En la Argentina, la gran dificultad de luchar contra la inflación es que tenemos una práctica indexatoria muy fuerte. Cada uno trata de adelantar su precio y quedar mejor colocado”, sostuvo Tiscornia.

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Dilemas de la política monetaria ante la desinflación y la reactivación

La conversación abordó el dilema central que enfrentan las autoridades económicas: cómo bajar la inflación sin frenar la actividad. “En todos los países existe esa tensión. Cuando la inflación tiende al alza, los bancos centrales deben decidir si retiran estímulo monetario para acomodar la inflación a costa de que la economía se frene”, explicó el economista.

Según el Banco Central, la inflación núcleo bajó a 2,4%, aunque sigue por encima de los niveles registrados el año pasado (Infobae)

Tiscornia consideró que la reciente baja en las tasas de interés puede aportar “un poco de aire” a la economía real, pero advirtió sobre la dificultad de hacer pronósticos en el contexto argentino: “Es muy difícil ponerle pronóstico a la Argentina de cuándo va a bajar la inflación, a qué ritmo va a bajar. Hay que seguir con convicción el camino que ha funcionado en otros países: orden fiscal, orden monetario, cierta apertura de la economía y eso, con el tiempo...”.

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Comparando con otras experiencias internacionales, el especialista desestimó la posibilidad de una baja acelerada como la de Israel en los años ochenta: “Israel, para llegar y consolidar la inflación de un dígito, arrancó con el plan a mediados de los ochenta y recién en los noventa lo pudo consolidar. El proceso es lento y hay modos rápidos, como la convertibilidad, pero visto en retrospectiva, ese corsé tan fuerte terminó complicando. Creo que no hay que ir por ese camino, hay que seguir por este. Es duro, es largo, es incierto, pero creo que es el camino”.

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