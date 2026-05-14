La peligrosa intervención de un aficionado que casi genera un caos en el Giro de Italia: “Hay límites que no se deben cruzar”

La etapa 6 de la competencia estuvo signada por el accionar peligroso de un aficionado y generó repudio generalizado

Durante el sexto día de la 109ª edición del Giro de Italia ocurrió un episodio que provocó alarma entre los ciclistas y repudio en las redes sociales. La acción de un espectador, que invadió el costado de la pista y tocó intencionalmente a los corredores en el sprint intermedio de Brusciano, generó preocupación por la seguridad y encendió el debate sobre los límites de la afición en eventos deportivos de alto riesgo.

Apenas el pelotón atravesaba el punto de control, las imágenes de la transmisión captaron el momento en que este individuo, acompañado por otra persona que lo grababa con un celular, extendió el brazo hacia los ciclistas, desatando de inmediato la indignación de los verdaderos fanáticos del ciclismo. La cercanía entre los deportistas y la velocidad en ese sector de la competencia agravaron la gravedad del hecho, pues cualquier contacto podría desencadenar una caída múltiple.

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El caos generado por un espectador y dos caídas importantes marcaron la sexta jornada del Giro de Italia (Gian Mattia d'Alberto/LaPresse vía AP)

El incidente ocurrió a unos 50 kilómetros de la meta, cuando la carrera transitaba uno de los tramos más técnicos para los sprinters. En cabeza marchaban Manuele Tarozzi, Mattia Bais, Martin Marcellusi y Luca Vergallito, aunque para ese momento su ventaja ya había sido recortada por los equipos de velocistas. La reacción de la fuga fue instantánea: los corredores esquivaron el contacto, y dejaron en evidencia la peligrosidad de la situación, sumado al estrés que implica desenfocarse del recorrido debido a una imprudencia del público.

“Respeten a los ciclistas. Respeten la carrera. Respeten el Giro de Italia. Aficionados, seguidores. Los queremos mucho en las gradas. Nos encanta su entusiasmo, nos encanta que animen a los ciclistas, nos encanta que se vistan como flamencos. Pero hay límites que no se deben cruzar. No sean como este tipo”, reclamó la cuenta oficial de la Corsa Rosa tras difundir el video del incidente.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios que exigían sanciones ejemplares. Entre las reacciones, algunos usuarios expresaron que “este chico necesita ser expuesto en todas las redes sociales”, “los organizadores necesitan tomar medidas, estamos hartos de espectadores que ponen en peligro a ciclistas profesionales”, “debería ser arrestado”. Además varias voces calificaron el hecho como “intento de agresión” y a su vez solicitaron la aplicación de medidas legales.

El sexto día del Giro de Italia dejó imágenes de tensión y reclamos tras una invasión de pista (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

El episodio de Brusciano se sumó a una jornada marcada por los accidentes. En el kilómetro 40, Nico Denz (Red Bull-Bora Hansgrohe) y el portugués Nélson Filippe Oliveira (UAE Emirates XRG) sufrieron una fuerte caída al intentar tomar una curva en grupo. El más afectado fue el alemán, uno de los compañeros clave para el italiano Giulio Pellizzari, que terminó golpeando el asfalto y necesitó atención médica, aunque pudo reincorporarse a la competencia con gestos de evidente frustración.

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La etapa 6 también estuvo condicionada por otro accidente en la última curva del recorrido. El neerlandés Dylan Groenewegen, que lideraba el grupo principal hacia el sprint, perdió el control de su bicicleta sobre el adoquín mojado. El resbalón provocó una caída en cadena que involucró a varios corredores, entre ellos Jonathan Milan y Orluis Aular. Este último se retiró del lugar visiblemente dolorido, mientras se evaluaban las consecuencias del incidente.

La definición final se alteró por completo tras el accidente en la última curva. El italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team) cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 19 minutos y 30 segundos. El belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) completaron el podio.

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