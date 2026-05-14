La decisión que tomará River Plate frente al gran momento de Santiago Beltrán en el arco

River está trabajando en la renovación del contrato de Santiago Beltrán (@RiverPlate)

Santiago Beltrán fue la gran revelación del primer semestre de River Plate y se asentó como una de las mayores figuras en la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura al atajar dos penales contra San Lorenzo en los octavos de final y destacarse contra Gimnasia La Plata. Las buenas actuaciones del arquero de 21 años se acumularon a lo largo de sus partidos y, ante la creciente atención que acaparó bajo los tres palos, el Millonario está trabajando con la extensión de su contrato hasta diciembre de 2029 y la fijación de una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

La irrupción de Beltrán en el arco del elenco de Núñez fue vital para que el equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet siga con vida en el Apertura, al punto de que su notable desempeño le dio la posibilidad de que Lionel Scaloni lo incluya en la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 —ya había participado con el plantel como sparring—.

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La directiva de River Plate mantendrá la próxima semana un encuentro con la reciente representación del jugador, encabezada por Gustavo Goñi y Matías Aldao, miembros de la compañía Universal Twenty Two, según informó TyC Sports. El objetivo será acordar la mejora contractual y la ampliación del vínculo, que hoy expira en diciembre de 2027, para estirar su duración por dos años adicionales. Esta negociación ocurre a menos de un mes de que el futbolista sellara su representación, recomendación que surgió internamente por el peso que alcanzó en el plantel y la cantidad de minutos disputados.

Santiago Beltrán se asentó como una de las figuras de River e integra la prelista de convocados de la selección argentina

La pasada temporada, la dirigencia del club, liderada por Stefano Di Carlo, intensificó la política de blindaje contractual entre sus talentos emergentes. La inclusión de una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en cada renovación de contrato constituye, una iniciativa más simbólica que operativa: apunta a elevar el precio de mercado y disuadir negocios apresurados ante el inminente mercado de transferencias, más que a fijar un monto realista de salida.

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El ascenso de Beltrán a la titularidad, inicialmente planificado solo para la Reserva y como tercer arquero del plantel profesional, terminó por posicionarlo como una de las figuras indiscutibles de River Plate en el 2026. La respuesta de la hinchada, en tiempos de fuertes cuestionamientos al rendimiento del equipo, transformó al joven guardameta en uno de los pocos elementos celebrados por el público en las tribunas de Núñez.

Con una estadística que destaca su desempeño, Beltrán acumula 13 vallas invictas en 23 partidos como titular en el arco de River Plate. Su actuación más relevante llegó en la noche contra San Lorenzo durante los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que se convirtió en protagonista. Su presencia como arquero principal se debió a las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión durante la pretemporada (además de la salida de Jeremías Ledesma), lo que aceleró los plazos previstos para su debut en la Primera División.

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Santiago Beltrán viene de atajar dos penales en la clasificación contra San Lorenzo (Fotobaires)

La llegada de Beltrán a River se dio de una manera poco tradicional para estos tiempos. El propio futbolista relató cómo fue su desembarco en el club hace poco más de cuatro años, en marzo de 2022, para sumarse a la Quinta División del Millonario. “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River. La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”, confesó tras las dos semanas de prueba que superó para hoy ser un jugador indiscutido en el once inicial del Chacho Coudet.

Antes de ser anotado por River, Beltrán jugaba en el club Pueyrredón de zona norte y, a pesar de no haber realizado el proceso usual de los juveniles en las divisiones inferiores de un club, demostró su capacidad rápidamente. En su segundo año ya había debutado en la Reserva dirigida por Marcelo Pichi Escudero. Tras varias suplencias, tuvo su estreno oficial el 13 de mayo de 2023, con un triunfo 3-0 frente a Talleres en Ezeiza. El arquero alternó en la titularidad debido a la competencia interna con Franco Petroli (hoy en Lanús) y Lucas Lavagnino (cedido en Independiente).

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“No se quería ir a probar a River porque tenía doble escolaridad y quería terminar el secundario. Tiene una cabeza increíble. Pasó a ser un pibe de quinto año al que los compañeros le pedían autógrafos cuando fue a recibir el diploma. Mirá cómo cambió su vida. Es un pibe divino e inteligente, siempre lo fue. Está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”, comentó Tato Montes —histórico entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo— durante una entrevista en el stream de La Página Millonaria.

Mientras la dirigencia de River trabaja en la extensión de su contrato, Santiago Beltrán defenderá una vez más el arco millonario en las semifinales del Torneo Apertura contra Rosario Central el próximo sábado a partir de las 19:30. Por su expulsión contra Carabobo en Copa Sudamericana, Franco Armani será el arquero contra RB Bragantino el próximo miércoles en el Monumental.

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