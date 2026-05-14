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Ca7riel y Paco Amoroso regresan con su show a Argentina: del descontrol a convertirse en espíritus libres

Tras el éxito en los Grammy, el dúo argentino presenta Free Spirits, un álbum marcado por la introspección y colaboraciones internacionales, antes de iniciar su esperada gira mundial desde Buenos Aires

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Lejos de la euforia y el descontrol que marcó su brillante 2025, este año, Ca7riel y Paco Amoroso impactaron al afrontar un importante cambio en sus vidas. Tras su éxito en los Latin Grammy, y los Grammy, el dúo decidió suspender el lanzamiento de su álbum Top of the Hills, e iniciar un camino de reflexión, sanación y bienestar. El mismo estuvo acompañado de la mano de este proceso que derivó en su nuevo disco Free Spirits -con colaboraciones con Sting y Anderson Paak y la participación de Jack Black-. Así las cosas, los músicos cuentan las horas para iniciar su gira mundial y escribir una nueva página de su historia.

Desde exigentes rutinas de yoga a baños sensoriales, el cambio de los artistas fue total. El pico del descontrol sucedió en Estados Unidos, luego de que se llevaran cinco Latin Grammy. Esa noche, el dúo festejó su éxito entre fiestas, alcohol, apuestas en casinos y hasta la grabación de un videoclip en el que quemaban sus premios.

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Como si fuera poco, también fueron demorados por la policía al filmar un videoclip a bordo de un avión. Así las cosas, este también se vio reflejado en las canciones de su disco, el cual muestra sus mayores miedos: temor a perder la creatividad, a envejecer, a ser olvidados y a estar solos. Por eso se trata de su trabajo más personal, el cual busca profundizar la relación entre bienestar personal y creación artística, integrando prácticas de autenticidad y equilibrio emocional.

Como si fueran el yin y el yang, esta nueva etapa vino con un llamativo cambio de look. En la alfombra roja de los Latin Grammy, los jóvenes sorprendieron con un outfit blanco, el cual representaba su etapa de bienestar. Luego, en los últimos meses pasaron al total black. Como si fuera poco, Ca7riel dejó su pelo oscuro y rojizo por el rubio, y Paco se quitó el rubio para volver a su color natural castaño oscuro.

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En el tiempo quedaron aquellos años en los que Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero cargaban la batería arriba de trenes, con los cables y los plugs que se rompían. “Con gran cariño recuerdo toda esa época de subirme al 24, que era el colectivo que yo me tomaba para ir de mi casa hasta la sala de ensayo, con los platillos, el redoblante, ahí, cargando con todas las cosas. Supongo que todos los que tuvieron una banda me van a dar el OK; está bueno, es muy sacrificado y uno lo hace por amor a la música y nada más, porque no hay plata en eso”, confesaba Paco en una charla con Rolling Stone.

Ca7riel y Paco Amoroso contaron los detalles detrás de su nuevo look total black

Justamente, aquella imagen contrasta con los últimos meses de los jóvenes en los que recorrieron Nueva York, Tokio, Madrid y México DF, entre otras ciudades, anunciando sus shows y conectando con sus fanáticos. Ahora, el recorrido internacional de la gira comenzará en Buenos Aires y seguirá por Rosario, Córdoba y Mendoza, para luego continuar en escenarios de Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, España, Brasil, Chile y Perú, entre otros destinos.

Con esa energía renovada que muestran en su nuevo disco, Ca7riel y Paco están listos para maravillar a sus seguidores este 14 y 15 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, dando inicio al Free Spirits World Tour. Estas presentaciones serán la primera ocasión en que el público podrá escuchar en vivo las canciones de Free Spirits, el más reciente álbum de estudio del dúo.

El dúo argentino lanzó el adelanto de su nuevo álbum, marcando una nueva etapa en sus carreras.

Según especulan los fans, el repertorio del “FREE SPIRITS WORLD TOUR 2026” estará enfocado en el material del nuevo disco. Ca7riel y Paco Amoroso interpretarán por primera vez en directo canciones como “Hasta Jesús tuvo un mal día” junto a Sting, “Nada nuevo”, “Ay Ay Ay”, “Goo Goo Ga Ga” con Jack Black, así como “Vida loca” y “Ha Ha”, entre otras.

Y algunos seguidores especulan con la posibilidad de que Tini Stoessel se sume al escenario para cantar Agua, tras su reciente participación en el show de Jonas Brothers. Lali también figura entre las posibles invitadas, con Supersónico, la colaboración que grabó con el dúo.

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su nueva canción con un video junto a Jack Black
Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su nueva canción con un video junto a Jack Black

Está previsto que el show incluya temas del disco Baño María, como Dumbai y El único, presentes en el repertorio de su Tiny Desk en NPR Music, además de canciones de Papota, su segundo álbum de estudio editado en 2025, como El día del amigo, #Tetas e Impostor.

La última vez que los jóvenes pisaron este recinto fue para despedir su anterior gira. Con los looks originales del Tiny Desk, Ca7riel y Paco Amoroso cerraron aquella exitosa etapa de su Papota Tour con un recorrido por sus éxitos. Como si fuera poco, también le dejaron un recuerdo a sus fans regalándose gorros azules y peludos, el estilo que inmortalizó Paco en los últimos años.

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