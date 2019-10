Se conocieron hace varios años pero trabaron relación política en noviembre de 2017, en un restaurante porteño. No eran más de 12 personas. Una docena de dirigentes peronistas derrotados en las elecciones legislativas de 2017 por Cristina Kirchner, quien no quiso darle la interna a Florencio Randazzo, su ex ministro de Transporte. La relación se había roto mucho antes, cuando Randazzo se negó a ser candidato a gobernador bonaerense en 2015. Entre los comensales estaba Santiago Cafiero, muy amigo del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, uno de los pocos que había sobrevivido a la ola triunfal del PRO. Alberto Fernández, que trabajaba con Randazzo, lo miraba. Cafiero dijo: ¨Muchachos, Cristina ganó. Nosotros le pedimos autocrítica a ella y sacamos 5 puntos. Por qué no la hacemos nosotros¨. En esa comida comenzó a gestarse la reconciliación con Cristina Kirchner y la de ella con el peronismo. En eso el papel central fue de Alberto Fernández: primero curaron 10 años de heridas personales con la ex Presidente, y después él empezó el trabajo fino de acercamiento con los gobernadores y los principales hombres del PJ, incluido Sergio Massa. En todo ese proceso lo acompañó Santiago Cafiero, un joven algo desencantado de la política que quería revancha.