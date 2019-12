Otro ejemplo. Los Estados Unidos prácticamente amenazaron al nuevo Gobierno por haber tomado la justa decisión de asilar a Evo Morales. El ex Presidente boliviano no tiene ninguna condena judicial en su contra. El lugar donde debería estar es Bolivia, su país, donde ya no será candidato. No hay ningún motivo para que ande por el mundo perseguido como un paria. Pero los argumentos racionales no son los que imperan en este momento en el planeta. Y Estados Unidos tiene un poder definitorio para que la Argentina pueda resolver bien -o no- la angustiante y perentoria negociación de la deuda externa. A esta altura, soltar a Evo sería una concesión humillante ante un reclamo de una potencia que actúa con métodos patoteros. Pero esa potencia define mucho del destino del Gobierno y del país. ¿Qué hacer?