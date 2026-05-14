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Daniela Celis reveló cómo comenzó su relación con Nick Sícaro y confirmó su noviazgo: “Hablamos todos los días”

La ex GH dejó atrás su separación de Thiago Medina y sorprendió al contar cómo surgió la química con el cantante

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Daniela Celis confirmó su noviazgo con Nick Sícaro y detalló cómo comenzó la relación frente a las cámaras (Video: Instagram)

En el mundo vertiginoso de la televisión y las redes, donde las relaciones amorosas suelen estar bajo la lupa y los rumores corren más rápido que los propios protagonistas, Daniela Celis decidió abrir su corazón y contar, con lujo de detalles, cómo se inició su romance con Nick Sícaro. La ex participante de Gran Hermano, que viene de atravesar una separación mediática de Thiago Medina y la maternidad de sus gemelas Laia y Aimé, confirmó que está en pareja con el ex participante de realities y cantante, y que la relación avanza a paso firme.

En una charla íntima y distendida en Rumis, el programa de La Casa Stream, Daniela sorprendió al revelar el detrás de escena de su vínculo con Nick. “En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”, bromeó, antes de lanzar el relato de cómo todo comenzó. La historia tuvo su punto de partida en los pasillos y el streaming de Telefe, donde ambos coincidieron.

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Nick Sícaro, con gorra y camisa de rayas, abraza a Daniela Celis, de pelo oscuro y top rosa. Ambos sonríen a cámara mostrando tatuajes en sus brazos.
La pareja se conoció en los pasillos y el streaming de Telefe, donde compartieron encuentros durante entrevistas en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ex Gran Hermano relató que, tras la salida de los participantes de la casa, todos pasan por la ronda de prensa en el stream del canal. “Cuando le toca a él venir, lo sientan al lado mío, porque todos los ex participantes están sentados al lado mío. Y cuando hago así para empezar a hablarle, a mirarlo, te juro que hice así de vuelta y digo: ‘No lo puedo ver’. Miro de vuelta y él me mira y nos reímos y no le podía hablar, no lo podía mirar, chicas”, contó entre risas y gestos cómplices.

La incomodidad, sin embargo, no fue un obstáculo, sino el primer indicio de una química que fue creciendo con el correr de los días. Daniela confesó que, tras ese primer encuentro, se preparó para no volver a “quedarse muda” y la próxima vez que Nick fue al streaming, anotó preguntas para mantener la compostura. Pero la tensión entre ambos era innegable: “Me lo sientan al lado mío, me hace: ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Ya está. Morida. Nos saludamos y cuando me saluda, ¿viste cuando te agarran así, la cinturita? Me agarra, chau, y me hace como así en la cinturita. Y dije: ‘Ay, no, ¿por qué me tocás? No me toques la piel, no me nada, nada, nada’”.

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La complicidad y los gestos románticos, como mariachis y flores, marcaron el desarrollo de la pareja en medios y redes (Video: La Noche de los Ex, Telefe)

Ese contacto fue el desencadenante que aceleró la relación. Nick, lejos de quedarse en la superficialidad de los sets de TV, le escribió en privado y fue directo: “Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos. O sea, yo siento algo que está en el aire y necesito conocerte, necesito hablar con vos, necesito saber que es algo”. Desde entonces, todo fluyó con naturalidad y romanticismo: “Hace los mariachis, las flores, no sé si lo vieron. Ahí es donde empezó todo. Desde ese día, desde el 17 de abril en adelante, hasta el día de hoy hablamos todos los días”.

La relación, tal como admitió Celis, se fue construyendo entre gestos, mensajes y una complicidad creciente. El vínculo se volvió tema de conversación en los programas de espectáculos tras su participación conjunta en Pasapalabra (Telefe), donde Iván de Pineda y el resto de los invitados no dudaron en preguntarles si estaban “en la etapa de exclusivos”. Daniela, sin perder la sonrisa, respondió: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?”, mientras que Nick sumó: “No sé, preguntale a ella”, jugando con el misterio.

La relación entre Daniela y Nick surge en un contexto especial para ella. Tras la ruptura con Thiago Medina, padre de sus gemelas, Daniela dejó en claro que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas y la convivencia familiar, aunque el amor haya tomado un nuevo rumbo. “Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses. Lo dijo él en muchas notas, lo dije yo en muchas notas, lo dijimos en redes sociales. Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos”, explicó cuando visitó el stream de Martín Cirio.

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