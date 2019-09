"Me toca la espalda, porque todavía él no es verbal y cuando me doy vuelta veo que me trae el guardapolvo. Yo lo único que pude hacer fue llorar. Le están negando a mi hijo algo que es clave para su salud mental y no tengo cómo batallar contra eso. Es la sensación de estar peleando con un monstruo enorme", describió sentada en las escalinatas del hospital.