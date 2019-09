-Rawson tiene otra situación. Rawson tiene conflictos, no puede pagar los sueldos desde hace varios meses. Viene con problemas, pero no por falta de aportes de parte de provincia. Lo que nos pasa a nosotros es que en esta crisis no tenemos la herramienta como para poder darle el espaldarazo. No existe una deuda de parte de provincia, pero no podemos salir a ayudarle porque no tenemos los fondos en este contexto. Venimos evaluando desde hace tiempo junto con el municipio de Rawson cómo contener esta situación y también hay problemas en Gaiman, Trelew, en la cordillera. Pero hay cosas que no manejamos -la inflación, la devaluación-, y que impactan directamente contra los municipios.