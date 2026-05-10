México

Dejan arreglo funerario y realizan pintas en casa de Javier Corral en Ciudad Juárez

En 2024 también fue vandalizado el domicilio con mensajes dirigidos hacia el exgobernador de Chihuahua

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Casa Ciudad Juárez de Javier Corral
Foto: Redes sociales

Con un arreglo funerario y pintas fue vandalizado un domicilio en Ciudad Juárez que pertenece al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Se trata al menos de la segunda ocasión en la que realizan grafitis al exterior de la vivienda.

La mañana de este domingo se reportó la presencia de pintas en la fachada del domicilio, ubicado en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica de la colonia Partido Romero de la capital chihuahuense.

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En el sitio se observó el mensaje “Descanse en paz Esperanza Miranda Molinar” acompañado de cruces negras y las iniciales “D.E.P.”, así como un arreglo funerario que se localizó en la puerta del domicilio.

Miranda Molinar ha sido identificada anteriormente como la propietaria original de la vivienda, quien falleció durante los primeros días de mayo de 2026. Su nombre tiene relevancia debido a la disputa por el inmueble en el que ha implicado al ahora senador de Morena desde el año 2019, cuando se desempeñaba como gobernador del estado.

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De acuerdo con reportes periodísticos, la mujer habría sido presuntamente despojada del inmueble, que supuestamente fue adquirido por el entonces gobernador a un precio inferior al valor establecido.

Domicilio Ciudad Juárez Javier Corral
Foto: X/@xevtfm

Cabe señalar que fue Yolanda Agüero, hija de Miranda Molinar, quien acusó al senador de presuntamente haber aprovechado las malas condiciones de salud de su madre para engañarla en el proceso de compra-venta de la propiedad en el año 2017.

Además, afirmó que el valor de la casa habría sido pagado por Corral en abonos, el cual fue de poco más de 1 millón de pesos. Esto ha provocado que en varias ocasiones el domicilio sea vandalizado con pintas en contra del exgobernador de Chihuahua.

En 2019, Miranda Molinar aseguró a El Diario de Juárez que Corral la había sacado de su casa a gritos: “Nomás me gritaba que me saliera de la casa, pero pues era lo que yo tenía... me decía que le dejara la casa, yo le dije que no, que yo la había comprado (sic)”, comentó.

Esto llevó a Agüero a protestar frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) luego de acusar que su denuncia contra Javier Corral no tenía avances. La mujer aseguró que su madre no estaba en condiciones físicas ni mentales para la realizar el trato, ya que también tenía un problema de ludopatía y un “trastorno depresivo por la muerte de una hija”.

No es la primera vez que realizan pintas

Pintas domicilio Javier Corral
Foto: Captura de pantalla

Fue en marzo de 2024 cuando el domicilio fue vandalizado con pintas en tinta roja que decían “Corral rata robaviejitas” en uno de los muros de la propiedad, la cual fue antecedida por otro reporte realizado en mayo de 2022 cuando la vivienda amaneció con frases como: “En abonos”, “Roba Viejitas” y “No tuviste madre”, entre otras.

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