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Abandonan cadáver envuelto en bolsas negras sobre vialidad de Culiacán

La víctima presentaba huellas de violencia y fue localizada cerca del entronque hacia una zona industrial en la carretera Culiacán-El Dorado

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Elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre envuelto en bolsas de plástico negras y con huellas de violencia. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre envuelto en bolsas de plástico negras y con huellas de violencia. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo de un hombre sobre la carretera Culiacán-Eldorado. El hallazgo ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados durante el fin de semana en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el acotamiento de la vialidad, tras lo cual elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre envuelto en bolsas de plástico negras y con huellas de violencia visibles. La zona fue asegurada para el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, la víctima no ha sido identificada. Vestía una playera azul marino y un short negro con franjas verdes a los costados, de acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales. El hallazgo se registró en un tramo cercano a un entronque vial que conecta con áreas industriales y comunidades de la zona sur de Culiacán.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo pudo haber sido abandonado durante la madrugada en ese sector, donde convergen instalaciones agroindustriales y rutas de tránsito vehicular. Personal de la Fiscalía estatal ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte e intentar establecer la identidad de la víctima.

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Sinaloa reporta homicidios y hallazgos de cuerpos durante el fin de semana

De acuerdo con reportes de medios locales basados en información de la Fiscalía General del Estado, durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo se registraron múltiples hechos violentos en Sinaloa, incluidos homicidios dolosos en distintos puntos de Culiacán, además de hallazgos de cuerpos en la vía pública.

Las autoridades estatales han informado sobre la apertura de carpetas de investigación por asesinatos ocurridos en colonias y comunidades de la capital sinaloense, así como operativos de seguridad desplegados en la región ante la incidencia de ataques armados y localización de restos humanos.

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