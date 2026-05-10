Ostentosa fiesta de XV años vinculada al alcalde de Chignahuapan salpica a la 4T

El alcalde Juan Rivera Trejo está bajo el escrutinio público tras la difusión de videos de los XV años de su hija, una celebración realizada en una de las haciendas más exclusivas de Chignahuapan, Puebla.

El alcalde Juan Rivera Trejo está bajo el escrutinio público tras la difusión de videos de una fiesta de XV años que presuntamente organizó para su hija. La celebración, realizada en una de las haciendas más exclusivas de Chignahuapan, Puebla, derivó en críticas en redes sociales por el nivel de lujo del evento y por las dudas sobre el origen de los recursos utilizados.

XV años salpican a la Cuarta Transformación

La fiesta se llevó a cabo en la Hacienda Atlamaxac, propiedad del priista Lorenzo Rivera, reportó el portal Ambas Manos, inmueble considerado uno de los más ostentosos del municipio.

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En las grabaciones compartidas en plataformas digitales se observa un amplio salón decorado, música en vivo y decenas de invitados durante el vals de la festejada.

La fastuosa celebración de quince años de la hija del alcalde Juan Rivera ha provocado críticas al revelarse que el ayuntamiento pavimentó el acceso a la Hacienda Atlamaxac para el evento. (Captura de pantalla: X)

Usuarios de redes sociales cuestionaron que el festejo contrastara con las condiciones de pobreza que enfrentan distintas comunidades de Chignahuapan.

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También surgieron señalamientos por una obra pública reciente realizada por el ayuntamiento en la zona cercana a la hacienda, situación que alimentó especulaciones sobre posibles beneficios relacionados con el evento privado.

Señalan contradicción con la austeridad de Morena

Las críticas crecieron porque Rivera Trejo llegó al cargo bajo las siglas de Morena, partido que promueve la política de austeridad de la llamada Cuarta Transformación. Diversos comentarios reprocharon el despliegue de lujo mientras algunas calles y colonias del municipio continúan con carencias de infraestructura y servicios básicos.

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La controversia también reactivó cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la administración municipal.

Hasta ahora, Juan Rivera Trejo no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos relacionados con la fiesta.

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¿Quién es Juan Rivera Trejo?

Juan Rivera Trejo obtuvo la alcaldía de Chignahuapan en las elecciones más recientes con respaldo de Morena. El político recibió más de 13 mil votos y superó a sus adversarios electorales.

La fiesta, llevada a cabo en la Hacienda Atlamaxac, derivó en duras críticas contra el primer edil Juan Rivera Trejo (Juan Rivera: Facebook)

Su trayectoria política comenzó en 2010, cuando buscó la sindicatura municipal. Más tarde fungió como diputado local suplente por el Partido del Trabajo. Además de su carrera política, encabeza un grupo empresarial identificado como Juan Rivera Corporativo.

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El edil también presume formación académica en Derecho, además de una maestría y un doctorado honoris causa otorgado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

Las polémicas previas del alcalde

La fiesta de XV años no es la primera controversia que enfrenta Rivera Trejo. En febrero de 2026 recibió fuertes críticas tras la difusión de un video donde aparecía con un aparente fajo de billetes durante una celebración del Día del Amor y la Amistad junto a su esposa, Isabel Martínez.

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Ante los cuestionamientos, el alcalde negó que se tratara de dinero en efectivo y aseguró que el objeto era un regalo envuelto.

“Quieren tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes. Hay que tener mucha imaginación o muy poca seriedad”, escribió en redes sociales.

Rivera Trejo también enfrentó señalamientos por presuntas amenazas contra el empresario Luis Arturo Tavera en medio de un conflicto familiar, situación que incrementó el escrutinio público sobre su administración.

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