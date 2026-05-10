Mar del Plata: dos hombres tuvieron que ser rescatados del mar mientras practicaban parawing tras la ciclogénesis

Prefectura realizó el operativo y los denunció por poner en riesgo su integridad y la de los rescatistas en medio del temporal que afectó a toda la Costa Atlántica

La ciclogénesis que afectó a la ciudad de Mar del Plata provocó una gran alteración en el agua y alertó a toda la comunidad sobre el peligro de ingresar al mar en medio del temporal. En ese sentido, los fanáticos de los deportes náuticos ignoraron las alertas y dos hombres tuvieron que ser rescatados por la Prefectura a la altura del Torreón del Monje.

Según pudo saber Infobae, un equipo de la Prefectura Naval Argentina tuvo que ingresar al agua para rescatar a dos individuos que se metieron al mar para practicar parawing, ignorando todas las advertencias que realizaron desde los organismos oficiales.

PUBLICIDAD

Este deporte consiste en ingresar al agua con una tabla y tener un ala no inflable que se utiliza para impulsarse con el viento, similar a lo que puede ser el kitesurf o el windsurf.

Denunciaron a dos hombres por practicar parawing en el mar tras la alerta por la ciclogénesis

El operativo se inició cuando efectivos del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local recibieron el llamado de un empleado de un club náutico. El trabajador informó que dos hombres que habían partido para realizar travesías con tabla tipo parawing no lograban retornar a la orilla, a la altura del Torreón del Monje.

PUBLICIDAD

Ante ese aviso, la Autoridad Marítima nacional activó un protocolo de emergencia que incluyó el despliegue de una embarcación semirrígida y patrulleros terrestres. En paralelo, se alistó el guardacostas Río Luján para intervenir en caso de que la situación requiriera un rescate de mayor envergadura.

Al llegar al lugar, el personal de la institución verificó que los dos deportistas —de 53 y 47 años— se encontraban en buen estado de salud. No fue necesario requerir atención médica para ninguno de los dos.

PUBLICIDAD

La Prefectura remarcó que el rescate puso en peligro al equipo que realizó el operativo

Sin embargo, el riesgo más serio lo enfrentó el propio equipo de rescate durante el regreso. La embarcación de la Prefectura debió navegar en medio de ráfagas intensas y un oleaje severo para retornar a su base, superando maniobras críticas que pusieron en peligro tanto a la dotación como al medio fluvial empleado.

Dado que ambos individuos desobedecieron las prohibiciones de navegación vigentes por el fenómeno de ciclogénesis, la Unidad Fiscal de Mar del Plata tomó intervención. El fiscal de turno dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la elevación de las constancias del despliegue de medios.

PUBLICIDAD

La conducta de los dos deportistas no fue un caso aislado durante el temporal. También hubo registraron de surfistas que ingresaron al agua con olas de hasta tres metros, en una jornada en que las alertas por condiciones extremas abarcaron a toda la Costa Atlántica.

Prefectura los denunció por poner en riesgo su integridad y la de los rescatistas en medio del temporal que afectó a toda la Costa Atlántica

El Torreón del Monje sufrió por la ciclogenésis

Según informó el medio 0223, el fenómeno climático rompió vidrios, inundó accesos y arrastró estructuras tanto en una sucursal de una cadena de gimnasios como en una hamburguesería, ubicada en el mismo edificio. Y que generó perdidas materiales y la obligación de interrumpir la actividad comercial.

PUBLICIDAD

La tormenta, que tuvo su punto crítico en los últimos cuatro días, produjo imágenes que evidencian el ingreso descontrolado del agua en uno de los sectores del Torreón, que está ubicado en la intersección de Alvear y la costa. Un usuario de Instagram compartió un video donde se observa el recinto totalmente cubierto de agua y el mobiliario desplazado por la fuerza del mar.

La ciclogénesis en Mar del Plata dejó varios destrozos en el Torreón del Monje

El gimnasio afectado anunció que momentáneamente no abrirá sus puertas, debido a la magnitud de las roturas en los materiales y la estructura causadas por el fenómeno, en tanto que la hamburguesería difundió un video que muestra el impacto directo de las olas contra sus vidrios en plena noche. El responsable del local implementó una barricada con mesas y paneles de madera para intentar mitigar el avance del agua, aunque algunos vidrios cedieron ante la embestida.

PUBLICIDAD

Torreón del Monje, originalmente llamada Torre Belvedere, fue encargada por Ernesto Tornquist al arquitecto alemán Karl Nordmann y donada a la ciudad. En 1927 se amplió con una gran terraza al mar, la pedana, diseñada por Eduardo Lanús y Federico Woodgate, que albergó el Pigeon Club local, donde se practicaba el tiro a la paloma, un deporte aristocrático de la época. Durante las décadas de 1940 a 1960 funcionó como sede del Círculo de Oficiales de la Marina y, posteriormente, permaneció cerrada más de diez años, sufriendo un deterioro que casi obligó a su demolición.