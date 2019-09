"En toda lucha uno tiene que renunciar algo, por ejemplo vos dejás a tus hijos, a tu familia, pero yo también estoy acá por mis hijos y mi familia. Mis hijos dependen de mi sueldo. Ellos no están yendo a la escuela. Estando acá pensamos también en los chicos. En los chicos en escuelas que no están en condiciones, con peligro de electricidad, con el frío. Hay un montón de cosas que no se dicen, no es sólo el sueldo", le subrayó a Infobae en el acampe Gina Figueroa , de 42 años, docente de la Escuela Nº 220 de Trelew, sobre un reclamo que apunta a la provincia, pero que se hace sentir en Rawson.