Economía

Cuál es el instrumento financiero que creció más de 80% en solo un mes y capta cada vez más ahorristas

En un contexto de reacomodamiento de carteras y cambios en las tasas de interés, una alternativa de ahorro en pesos registró un crecimiento récord durante abril

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Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Los depósitos ajustables por UVA crecieron 82,5% en abril y superaron el billón de pesos, según datos del Banco Central. (Franco Fafasuli)

Los depósitos a plazo fijo ajustables por UVA volvieron a ganar protagonismo dentro del sistema financiero argentino y mostraron un crecimiento explosivo en abril. En un contexto de reacomodamiento de carteras y búsqueda de cobertura frente a la inflación, este instrumento registró una suba mensual real de 82,5%, una dinámica que lo convirtió en uno de los productos de ahorro con mayor expansión del mercado.

El dato surge del último Informe Monetario Mensual publicado por el Banco Central (BCRA). Según el estudio, la aceleración de los depósitos UVA se produjo mientras las tasas tradicionales de los plazos fijos mostraban una tendencia descendente durante gran parte de abril y los inversores buscaban alternativas para sostener el rendimiento real de sus ahorros.

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Fuerte crecimiento de los depósitos ajustables por inflación

El principal dato que destacó el informe del BCRA fue el salto de 82,5% mensual en los depósitos ajustables por UVA durante abril. El stock de colocaciones pasó de $555.000 millones en marzo a $1,013 billones en abril, según los datos oficiales de la autoridad monetaria. Se trata de una variación excepcional incluso dentro de un escenario en el que ya se venía observando una mayor demanda de instrumentos indexados.

Los plazos fijos UVA son depósitos bancarios que ajustan su capital de acuerdo con la evolución de la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esa manera, permiten preservar el poder adquisitivo del dinero depositado durante el período de inversión.

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El crecimiento de abril se dio en paralelo con un avance general de los depósitos remunerados. Según el informe monetario, el total de depósitos a plazo fijo del sector privado mostró un incremento de 4,1% mensual en términos reales y sin estacionalidad.

El último Informe Monetario Mensual del Banco Central reflejó una fuerte expansión de los depósitos a plazo y de los instrumentos indexados por inflación. (Reuters)
El último Informe Monetario Mensual del Banco Central reflejó una fuerte expansión de los depósitos a plazo y de los instrumentos indexados por inflación. (Reuters)

Dentro de ese proceso, explica el BCRA, también hubo una fuerte rotación de carteras por parte de las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), vinculadas a los Fondos Comunes de Inversión Money Market y a las billeteras virtuales. Estos agentes redujeron posiciones en instrumentos de mayor liquidez, como depósitos a la vista remunerados y cauciones, y aumentaron sus tenencias de depósitos a plazo fijo.

La autoridad monetaria explicó que esa decisión estuvo vinculada al diferencial de tasas a favor de las colocaciones a plazo respecto de las alternativas más líquidas.

Qué pasó con las tasas durante abril

El movimiento hacia los depósitos a plazo se produjo en un contexto de bajas en las tasas de interés pasivas durante gran parte del mes.

El informe del Banco Central indicó que las tasas pagadas por los bancos ajustaron progresivamente a la baja a lo largo de abril, aunque hacia el cierre del período se observó una leve recuperación.

En el segmento mayorista, la tasa TAMAR de bancos privados terminó abril en 23,1% nominal anual, lo que representó una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto del cierre de marzo.

La tasa TAMAR de bancos privados cayó 3,2 puntos porcentuales en abril. (Reuters)
La tasa TAMAR de bancos privados cayó 3,2 puntos porcentuales en abril. (Reuters)

En paralelo, las tasas correspondientes a depósitos a la vista remunerados de Prestadoras de Servicios Financieros prácticamente no mostraron cambios y finalizaron el mes en 14,3% nominal anual.

En ese escenario, los depósitos ajustables por inflación comenzaron a captar más atención de los ahorristas e inversores que buscaban cobertura frente a la evolución de los precios.

Más crédito y crecimiento de los préstamos UVA

El escenario financiero de abril también estuvo acompañado por una recuperación del crédito en pesos al sector privado. Luego de dos meses consecutivos de caída, los préstamos en pesos mostraron un crecimiento de 0,6% real sin estacionalidad.

La mejora estuvo impulsada principalmente por los créditos con garantía real y por las líneas destinadas al consumo. Dentro de los préstamos con garantía real, el BCRA destacó la continuidad del crecimiento de los créditos hipotecarios, que avanzaron 0,7% mensual en términos reales y sin estacionalidad.

En la comparación interanual, los préstamos para vivienda acumularon un incremento de 100%, impulsados por los créditos ajustables por UVA.

Por su parte, los créditos prendarios crecieron 3% mensual en términos reales y mostraron una suba interanual de 13%. En conjunto, los préstamos con garantía real avanzaron 1,7% real en abril y quedaron 48,4% por encima del nivel registrado un año antes.

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