Durante esos años, Andrea dio el salto. Pisando los 30 años, en 2008 dejó la casa de Vicente López en la que vivía con su papá –su mamá había fallecido poco tiempo atrás- y se decidió a alquilar un monoambiente en Núñez. Tenía un trabajo estable en una consulta de comunicación, los números daban: "No me sobraba pero podía", recuerda. Los gastos no serían muchos: el departamento estaba amueblado, la mudanza era cuestión de llevar la ropa. Hoy tiene 40 años y hace una semana volvió a la casa de su padre. "Es espantoso no poder dormir pensando en deudas. Tratar de bancarme sola. Aunque tenía el respaldo de mi familia, no quería llevar mis quilombos". Pero las cuentas ya no daban: el alquiler se iba a 13 mil pesos, las expensas estaban por encima de los 2600 y Andrea gana, por sus trabajos freelance -la consultora ya no existe-, 16 mil pesos. "Dilaté la decisión pero al hablar con mi hermano y mi papá me di cuenta de que no había nada más que pensar".