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Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

La ‘Foquita’ ayudó a canterano ‘blanquiazul’ que viajaba todos los días de Pachacámac a La Victoria para poder entrenar en Matute

La 'Foquito' tuvo notable gesto con jugador 'blanquiazul'. Créditos: Jefferson Farfán TV.
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Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores con la publicación de un nuevo video en su canal de YouTube. Lo que parecía un simple repaso de actividades terminó con una inesperada noticia para un joven talento de Alianza Lima: el exjugador de la selección peruana le entregó una casa como regalo.

Farfán sorprendió a Runy Mucha, integrante de la categoría 2012 de Alianza, con un gesto inesperado. El ‘10 de la calle’ invitó al joven a almorzar y, junto al padre del futbolista, lo llevó a un departamento cercano al estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, donde el menor entrena diariamente.

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Durante el trayecto, ‘Jeffry’ compartió el motivo de su encuentro: “Cuando lo vi por primera vez, ya hay imágenes, espero poder mostrarlas. Runy ya era un jugador distinto, hacía goles increíbles, era el diferente del equipo en Lanús, un jugador excepcional. Me reflejo mucho en Runy, porque las mismas adversidades que ha tenido él, también las he vivido yo. Veo el esfuerzo que usted hace con su hijo para llevarlo a entrenar, lo mismo que hacía mi mamá”.

Jefferson Farfán ayudó a Runy Mucha, integrante de la categoría 2012 de Alianza Lima.
Jefferson Farfán ayudó a Runy Mucha, integrante de la categoría 2012 de Alianza Lima.

Al llegar al domicilio, los esperaban amigos de Farfán, quienes se encargaron de amoblar el departamento. Fue entonces cuando el exfutbolista le entregó el regalo a Runy y a su padre: “Maestro, este es un presente de mi parte y de mi familia para ustedes, con mucho cariño. Tenían que venir desde Pachacámac hasta La Victoria. Creo que este lugar será especial para que puedan estar más cerca del entrenamiento de Runy, junto a toda su familia. Pueden ver el lugar”.

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La ‘Foquita’ destacó la participación de su madre en la iniciativa: “Para ustedes, maestro. Todo está nuevo, lo hemos comprado mi mamá y yo, con mucho cariño. Lo hago de corazón, no solo por mí, sino también por mi madre. Ella me crió con esos valores, y me alegra que puedan disfrutar de este lugar. Runy, aquí tienes la llave de tu nuevo hogar. Espero que lo disfrutes mucho”.

El padre de Runy, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. Farfán lo consoló y le dijo: “No tiene por qué llorar, maestro, esto es con mucho cariño de parte de mi familia. No se preocupe, es para que su familia esté cerca y puedan ir a entrenar sin problemas”.

Jefferson Farfán aconsejó a Runy sobre la importancia de valorar los apoyos y el esfuerzo: “Esto es para que él valore todo. Me veo reflejado en él, porque lo que vive ahora también lo viví yo con Alianza. Me apoyaron y lo que he conseguido es gracias al club Alianza Lima y a los dirigentes. Ahora trato de retribuir lo que puedo. Esto es con mucho cariño”.

Padre de Runy lloró tras el regalo de Jefferson Farfán.
Padre de Runy lloró tras el regalo de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán promete ayudar a más jóvenes talentos

Finalmente, Jefferson Farfán destacó que conoce a Runy desde que era muy pequeño, ya que es amigo de su hijo Jeremy. Además, afirmó que continuará apoyando a más jóvenes talentos de Alianza Lima que demuestren valores, no solo en el fútbol, sino también en su vida personal.

“Espero que la familia de Runy aproveche este momento. Me alegra compartir cosas tan lindas a su lado. Lo conozco desde los siete años, he pasado buenos momentos con él y con mi hijo Jeremy, que es muy amigo suyo. Siento una felicidad enorme. Espero que logre todos sus sueños, que se motive y sea un gran profesional, pero, sobre todo, una gran persona, que es lo más importante. En este camino seguiré apoyando a muchos jugadores con talento, no solo para el fútbol, sino también para la vida”, cerró.

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