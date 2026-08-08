La infracción sobre Ángel Correa que reclamó River Plate en la derrota contra Tigre: por qué debió ser penal

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Tigre se impuso 1-0 sobre River Plate en el Estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura y profundizó el mal momento del elenco de Núñez. Tras la derrota por el tanto de Ignacio Russo, el Millonario alcanzó las seis derrotas seguidas en el plano local, todavía no logró convertir en el certamen y quedó relegado al último puesto de la Zona B. En medio de un partido sin muchas emociones, se vivió una jugada polémica en la que la visita pidió penal sobre Ángel Correa.

Con el marcador sin goles, todo River exigió una infracción sobre el delantero a los 35 minutos del primer tiempo. Correa ingresó al área con el balón controlado tras un pase de Lucas Beltrán y en clara progresión hacia el arco. Desde atrás, Nahuel Banegas se arrojó para disputar el balón, pero llegó tarde e impactó de manera imprudente con su pierna derecha sobre la pierna derecha del jugador de River. El contacto afectó directamente su desplazamiento, le provocó la pérdida de estabilidad y terminó derribándolo.

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Desde el análisis técnico, no hay un contacto incidental ni propio de una disputa lícita. Banegas intenta jugar el balón, pero no lo consigue y comete una infracción imprudente dentro del área. La decisión técnica correcta era sancionar tiro penal para River.

Además, la acción debía analizarse disciplinariamente: Correa tenía el control del balón, avanzaba hacia el arco y disponía de una clara ocasión de gol. Por lo tanto, la infracción impide una ocasión manifiesta de gol —OMG—. Sin embargo, como Banegas intentó disputar el balón y el árbitro debía sancionar penal, corresponde aplicar la reducción disciplinaria prevista por la Regla 12: tarjeta amarilla para el defensor de Tigre, en lugar de expulsión.

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Andrés Gariano, árbitro principal de campo, no logró percibir con claridad la acción en tiempo real. Incluso, cuando el juego se detuvo, demoró la reanudación a la espera de una posible intervención del VAR, lo que evidencia que la situación le había generado dudas.

Allí debió intervenir el VAR, a cargo de Yamil Possi. Con distintas cámaras, ángulos, velocidades y repeticiones, contaba con los recursos necesarios para identificar el impacto de Banegas sobre Correa y advertir un penal no sancionado. Debió recomendar una revisión en campo para que Gariano pudiera observar nuevamente la acción, sancionar el tiro penal y amonestar al defensor.

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El llamado desde la cabina nunca llegó y se consolidó una resolución técnicamente incorrecta. Debió haber sido penal para River y tarjeta amarilla para Banegas por impedir una ocasión manifiesta de gol mediante una acción en disputa del balón. Un error claro y compartido entre el árbitro y el VAR.

*La protesta de Nicolás Otamendi en el final del primer tiempo

Luego de un desarrollo del partido en el que River no logró imponer las condiciones, Tigre se adelantó en el marcador a los 35 minutos del segundo tiempo. Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha tras una presión de Jabes Saralegui, quien recuperó y habilitó a Nacho Russo. El delantero definió mano a mano ante Santiago Beltrán para el único tanto del partido.

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El equipo del cuadro de Núñez atraviesa un inicio de semestre adverso: quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 con Aldosivi y también cayó 1-0 ante Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central en el Clausura. Con el nuevo 1-0 ante el Matador, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet es el único que no sumó puntos ni convirtió goles y quedó último en la zona B.

En la Tabla Anual, el equipo figura 11° con 29 puntos, mientras que Tigre escaló al 13° lugar con 27 unidades. River jugará el próximo miércoles a las 21:30 el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en Colombia. Tigre se medirá en la misma instancia con Montevideo City Torque: jugará ese día a las 19:00.

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