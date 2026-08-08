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8 frases del Chacho Coudet tras la derrota de River Plate ante Tigre: de los plazos para revertir la racha a su autocrítica

El entrenador habló luego del partido: describió un contexto de plazos cortos, se hizo cargo del presente y aseguró que el cambio debe verse rápido

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River Plate perdió 1-0 frente a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura y sigue sin poder sumar puntos. Tras el partido disputado en el estadio José Dellagiovanna, el entrenador Eduardo Coudet analizó el encuentro. “Si no podemos revertir esto enseguida, diré: ‘Me fue mal’”, dijo el Chacho en conferencia de prensa.

El técnico profundizó su autocrítica y abrió el análisis con una frase directa sobre el momento del equipo: “Vamos partido a partido, estamos demasiado salados. Soy alguien que se siente responsable. No nos ha ayudado de la manera que queríamos el mercado. Sí que hemos hecho un buenísimo mercado, creo que de los mejores de este tiempo, que se apuntó a hacer una remodelación, una revolución, llámenla como quieran. Eso lleva tiempo. La verdad, esta semana es la primera vez que estoy con el plantel completo”.

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El entrenador destacó: “No voy a hacer daño al club, a la institución, a nadie. Voy a intentar. Si no sale, es porque no era responsable y entendí que no podía. Esa es la realidad. Lo que veo es que los jugadores quieren, a veces desde el lado del entrenador necesitas sentir que estén con vos. De la manera que están los míos, los jugadores, siento que yo lo siento, lo percibo. Después, los resultados mandan”.

En cuanto a la viralización de un mensaje compartido en su cuenta de Whatsapp con la frase “Los cagones no hacen historia”, el técnico fue claro: “Con respecto a eso, me parece una falta de respeto, porque eso fue sacado de mi teléfono personal. Yo no tengo redes sociales, no tengo redes públicas. Yo públicamente no me expreso nunca de nada. Entonces, lo que diga o no diga, será para mis amigos o para mi entorno. Si yo quiero comunicarlo, lo hago acá. Entonces, me parece una falta de respeto. A veces también en este juego, hay que separar las cosas para que haya más goles. Sigo siendo de la antigua guardia, de los códigos de la antigua guardia, no sé a qué viene lo que estoy explicando, pero sinceramente es una falta de respeto. Siempre he sido educado”.

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Coudet reconoció: “A partir de esto, sí que tengo que empezar a tomar distancia. Lamentablemente a veces pagan todos, son los responsables de las cosas, pero es como que te das cuenta que tenés que cerrar más o ser aún más cerrado. Yo no busco protagonismo, hoy mi protagonismo es negativo”.

“Por más que busquemos 100.000 escudos para la reestructuración, que va a llevar un tiempo, seguramente sí va a llevar un tiempo de adaptación de los jugadores que vienen al fútbol argentino. Pero a partir de mañana vuelvo a trabajar y vuelvo a decir: no soy necio, sé la situación, sé que no es fácil, no es una situación linda para nosotros, para mí tampoco. Una situación que no me ha tocado vivir nunca e imaginate multiplicarlo por 1.000 estando acá, lo que se genera. Pero siempre pongo la cara y me hago responsable, como todos. Pero desde mi lugar, sé lo que me corresponde. Me ocuparé de dar vuelta a esto, solo se acomoda a partir de los resultados y soy reiterativo en lo mismo”, compartió el técnico.

La adaptación del plantel y la llegada de refuerzos fue otro de los ejes de su análisis postpartido. “El fútbol a veces son dinámicas positivas, negativas y hay que cortarlas. Me hago responsable, sé que River armó un plantel espectacular, que trajo jugadores de muchísima jerarquía y que en el tiempo le van a dar muchísimas alegrías a River. Hemos cerrado un mercado y quizá con una de las contrataciones más importantes”, remarcó el entrenador.

El ciclo que atraviesa el equipo exige soluciones urgentes. El propio Coudet reconoció: “No los pudimos tener en tiempo y forma, pero los tenemos, que es un montón. Esa reestructuración el club la hizo. Y yo, por sobre todas las cosas, levantó la bandera de que la directiva, pero el presidente la hizo, porque hemos trabajado mucho. Esto va a cambiar. ‘¿Y qué puede suceder en esto si no cambia rápido?’ Y todos sabemos lo que puede suceder. Pero diré, como dije anteriormente, si no podemos revertir esto enseguida, diré ‘me fue mal’”, confesó en relación al mercado de pases y la situación adversa del plantel Millonario.

El técnico, consciente de la exigencia que implica dirigir a River, insistió en su confianza en el proceso: “Va a quedar esa estructura o eso que me parece que hay características de los jugadores que hoy tenemos les van a devolver el fútbol a River, que es una realidad. Eso no tengo duda. Es un proceso. Los procesos a veces tardan. Acá no hay tiempo. Y bueno, tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Y si no es ya, no vamos a pensar que va a cambiar”.

El Chacho fue enfático: “A veces me preguntan si ‘tenés fuerza’. Estoy bien porque estoy convencido, porque veo a los jugadores convencidos. Pero es River. Llevamos cinco partidos perdidos. Los plazos son el día a día. El ver cómo están todos. El contagiar. El seguir viendo lo que veo hoy, pero mejorando y ganando. Espero haber sido bastante claro. Yo no me enojo con nadie. Y sé que en el lugar donde estoy, los bifes vienen de todos lados. Es la realidad del fútbol. Pero ya me ha tocado esto, que me han dado cachetazos también acá. Siempre digo que para conocer este club, te tienen que haber dado cachetazos y la tenes que haber dado vuelta. Yo ya la di vuelta una vez, como jugador. Y ahora lo quiero hacer como entrenador. Si no lo puedo hacer, y rápido, les doy un abrazo a cada uno y me iré a mi casa”.

River acumuló su sexta derrota consecutiva en el torneo local (Foto: FOTOBAIRES)
River acumuló su sexta derrota consecutiva en el torneo local (Foto: FOTOBAIRES)

El entrenador también se refirió a la situación del plantel y la disponibilidad de los nuevos jugadores: “Tenemos que recuperar gente que tenemos afuera para que el plantel esté completo. Tenemos gente de experiencia, gente importante afuera. Si River completó o no, no sabría decirte, pero no estamos buscando algo específico. Por el contrario, ha hecho un mercado espectacular. Después, te digo la verdad, es difícil, porque sería egoísta de mi parte querer que Thiago (Almada), que estaba de vacaciones, y querer que juegue en 2600 metros de altura de Bogotá. Sería irreal”.

La falta de rodaje de algunos refuerzos y la dificultad de adaptarse al ritmo competitivo también fueron parte de su diagnóstico. “La verdad es que los muchachos han llegado y se han querido meter, y la necesidad hizo que se metieran. Después ya esto sería un poco irreal. Seguramente para la vuelta va a estar, o para el domingo va a estar, porque vienen moviéndose un poco, pero saben ustedes que los que hemos sido jugadores, vos te movés un poco, pero después es todo distinto. Veremos para el domingo. Yo soy agradecido con los jugadores, la verdad, y estamos bien. Los veo bien, comprometidos y tenemos que salir de esto ganando, porque un error se paga. Es increíble. Pero un error y un tiro al arco nos cuesta el partido. Y después también ojalá empecemos a tener más suerte en otro sentido, porque si no es muy difícil”.

La derrota extendió un arranque que ya incluía la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1 y otras caídas en el Clausura: 1-0 frente a Barracas Central en el Monumental, 1-0 contra Gimnasia en La Plata y el mismo resultado frente a Rosario Central en Núñez. Con este resultado, River se quedó en la decimoquinta posición de la Zona B y deberá enfocar su preparación en los próximos compromisos de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente Santa Fe.

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