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Las sensuales fotos de La Joaqui en medio de su duelo por la ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero me blindo”

A pocos días de la separación, la artista subió imágenes al atardecer y acompañó el posteo con una sentencia breve que muchos interpretaron como un límite afectivo

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindo”
La Joaqui busca dar vuelta la página tras su separación de Luck Ra con salidas, proyectos musicales y posteos en redes
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Entre salidas con amigas, proyectos musicales y llamativos posteos, La Joaqui busca la forma de dar vuelta la página tras su separación de Luck Ra. En ese marco, la cantante de RKT llamó la atención de sus seguidores al compartir una sensual sesión de fotos con un contundente mensaje en referencia a su situación emocional.

A tan solo días de su ruptura, la joven impactó a sus más de seis millones de seguidores al publicar imágenes de un atardecer en la playa. En las fotos, La Joaqui posaba bajo un cielo cubierto de nubes y el sol bajo en el horizonte. Llevaba un bikini rojo con tirantes y la parte inferior con estampado de cuadros y lazos a los costados. Además, tenía el pelo trenzado en dos largas coletas, y ambos brazos levantados, sujetando su cabeza.

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Como si fuera poco, la artista también agregó una llamativa frase en la descripción: “Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo”. El mensaje de la cantante hace referencia a su ruptura con el cordobés y su deseo por no volver a sufrir por amor. En esa línea, muchos de sus fanáticos comentaron en relación a su ruptura con el cantante: “Dale que la vida después de superar al feo se pone mucho mejor”, “La que se lo queda pierde reina, recuerda quién eres y el poder que cargas” y “Luck Ra te re admiro, pero de lo que te perdiste”.

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: "Me saqué el chaleco pero ahora me blindó"
La Joaqui publicó una sesión de fotos en la playa y compartió un mensaje sobre su situación emocional tras la ruptura con Luck Ra (Instagram)

En la búsqueda de ese proceso de sanación, la cantante también reveló que bloqueó a Luck Ra en su teléfono. Todo sucedió cuando un cronista la abordó a la salida de PH Podemos Hablar (Telefe) y le preguntó si era verdad que había bloqueado al cantante de todas sus redes. La Joaqui lo confirmó, pero explicó los motivos con una honestidad que sorprendió: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir y que no estaba lista para dejar ir. Eso habla de lo buena persona que él fue conmigo”.

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El cierre que eligió fue el más contundente de toda la ronda de declaraciones: “Conocí un príncipe encantador, me mostró un amor distinto al que conocía. No tuve violencia, no tuve infidelidades, simplemente, su felicidad está en otro lado y me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que esto a él le está doliendo mucho”.

El último tema que abordó fue el de los influencers de su entorno que salieron públicamente a cuestionar a Tuli Acosta: Albere, Sasha Ferro, la modelo Sofi Fernández y Facu Guarino. La Joaqui fue clara en deslindarse de sus acciones: “Ellos tienen sus propios problemas con ella. Pregúntenle a ellos. Yo no tengo nada que ver con esos problemas”.

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: "Me saqué el chaleco pero ahora me blindó"
La cantante de RKT escribió “Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo” como referencia a su separación y a su decisión de no volver a sufrir por amor (Instagram)

Al ser consultada por sus sentimientos por el cordobés, la joven comentó: “No tengo nada malo para decir de él. Ya les dije, es un caballero, fue mi noviazgo más bonito”. Y fue construyendo un relato que no dejó lugar para la ambigüedad: “Él sigue siendo el mismo hombre encantador del que me enamoré, simplemente ya no está encantado conmigo y eso no lo hace un monstruo”.

El pedido que siguió fue directo a quienes, en nombre del apoyo a ella, salieron a atacar al cantante. “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y amé y yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, sentenció.

Cuando le remarcaron que en su cuenta de TikTok había subido un video haciendo referencia a “las Tatianas” —término que el influencer Martín Cirio popularizó para referirse a quienes se sienten atraídas por personas que ya están en pareja—, La Joaqui se mostró visiblemente molesta y fue tajante: “Yo soy tiktoker, vivo de eso, facturo con eso muchachos. Yo hago videos y subo TikToks porque soy tiktoker, chicos. Vivo de eso, facturo con eso”.

También descartó que Luck Ra haya quedado mal parado por el episodio del confesionario con Rosalía. “Yo no creo que Facu haya quedado mal parado con lo del confesionario con Rosalía porque él es el mismo de siempre”, cerró sin vueltas.

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