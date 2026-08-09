Panamá completa el rescate de otros dos ciudadanos en Ucrania y eleva a siete los retornos en una semana

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la salida segura de Edmar Camacho y Efraín Calvo de territorio ucraniano; ambos permanecen en Polonia. Europa Press

Guardar

Dos panameños que permanecían en Ucrania lograron salir de ese país mediante una operación de asistencia consular coordinada por el Gobierno de Panamá y se encuentran a salvo en Polonia, desde donde emprenderán su regreso este domingo.

Con su llegada, serán siete los ciudadanos que habrán retornado esta semana desde Rusia y Ucrania en medio de las investigaciones sobre nacionales vinculados a la guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Edmar Camacho y Efraín Calvo salieron de territorio ucraniano luego de una operación desarrollada por la representación diplomática panameña.

Ambos cruzaron la frontera con Polonia sin incidentes y permanecerán allí hasta iniciar el viaje de regreso a Panamá el domingo 9 de agosto.

PUBLICIDAD

Con las dos nuevas llegadas, serán siete los panameños que habrán retornado esta semana desde Rusia y Ucrania. Reuters

La operación tuvo una complejidad particular debido a que los dos ciudadanos se encontraban dentro de Ucrania, en medio del conflicto armado con Rusia. Para concretar su salida, el diplomático panameño Aldo Rodríguez, funcionario de la Embajada de Panamá en Polonia y concurrente ante Ucrania, ingresó a territorio ucraniano para brindarles asistencia consular directa.

Rodríguez estableció contacto con Camacho y Calvo, se desplazó hasta el punto de encuentro previamente acordado y los acompañó durante el recorrido hacia territorio polaco.

Según Cancillería, el cruce fronterizo se completó bajo condiciones de seguridad. Panamá también agradeció la colaboración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la coordinación entre ambos países.

PUBLICIDAD

Los dos panameños pasaron dos noches en Polonia para descansar y recuperarse del trayecto realizado desde Ucrania. Su retorno está programado para este domingo mediante la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá, en un vuelo de KLM. Con ello se completará otra operación consular vinculada directamente con panameños involucrados en el contexto de la guerra.

Camacho y Calvo elevarán a siete el número de nacionales que habrán regresado a Panamá durante esta semana desde ambos lados del conflicto. El primero fue Adrián Gabriel González, quien retornó el 5 de agosto después de desvincularse de las fuerzas militares rusas y recibir asistencia de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia.

PUBLICIDAD

Las autoridades han identificado 30 panameños potencialmente vinculados con los dos bandos de la guerra, 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Otros cuatro ciudadanos —Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan— regresaron la noche del viernes 7 de agosto, también después de permanecer bajo protección y asistencia consular en Rusia. Los cuatro viajaron hacia Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La salida de Camacho y Calvo amplía el alcance de las gestiones diplomáticas, pues en este caso la operación se desarrolló desde territorio ucraniano hasta Polonia.

La Cancillería señaló que continuará ofreciendo protección a los nacionales que se encuentren en el exterior, incluso ante escenarios considerados de alta complejidad y riesgo.

PUBLICIDAD

Los retornos ocurren mientras las autoridades panameñas mantienen abiertas investigaciones para determinar cómo ciudadanos del país terminaron incorporándose a las fuerzas enfrentadas en Europa oriental.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

Al menos dos panameños han muerto en combate desde que comenzaron a conocerse los casos de nacionales que viajaron para participar en la guerra. ,EFE/Esteban Biba

De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

Las investigaciones han ido aumentando conforme familiares presentan denuncias y aparecen nuevos testimonios de personas vinculadas al conflicto.

Al menos dos panameños han muerto en combate. Michael Alexander Navas, de 31 años, se había incorporado a las fuerzas ucranianas, mientras que Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, formaba parte de las fuerzas rusas. Ambos eran originarios de Colón y sus casos expusieron los riesgos enfrentados por nacionales que viajaron hacia la zona de guerra.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones para esclarecer si detrás de algunos de esos viajes funcionó una estructura dedicada a captar y trasladar personas mediante ofertas laborales.

Mario Alberto Irwonds Brooks permanece detenido provisionalmente mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en una estructura de captación y traslado de ciudadanos hacia Rusia. Tomada de la PN

Entre los elementos investigados aparecen promesas de salarios mensuales de entre $3,000 y $3,500 y bonos considerablemente mayores, dirigidas en algunos casos a personas que atravesaban situaciones económicas vulnerables.

Uno de los investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, quien permanece bajo detención provisional por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía intenta determinar su participación y establecer quiénes intervinieron en la captación y traslado de ciudadanos hacia Rusia, mientras Brooks sostiene que únicamente prestó un servicio de transporte y niega haber actuado como reclutador.

PUBLICIDAD

El regreso de los siete panameños en apenas una semana marca el mayor movimiento de retorno conocido desde que comenzaron a salir a la luz estos casos.

Sin embargo, las pesquisas continúan abiertas y el número de nacionales identificados supera ampliamente a quienes han logrado regresar, por lo que la dimensión completa de la participación panameña en la guerra todavía está bajo investigación.