Un niño de 7 años murió en Honduras tras el choque de una rastra contra la motocicleta en la que viajaba con su familia

Johan Jesús Acosta, de 7 años, murió en el accidente registrado en el departamento de Colón. La motocicleta en la que viajaba el menor fue impactada por una rastra. (Foto: Cortesía)

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Un niño de 7 años, identificado como Johan Jesús Acosta, murió este viernes luego de que la motocicleta en la que se transportaba junto a su madre y su hermana menor fuera impactada por una rastra en el departamento de Colón, Honduras.

El accidente ocurrió en el desvío que comunica a la comunidad de Elixir con Planes, una zona donde, de acuerdo con familiares, se registraba una fuerte congestión vehicular debido a otros accidentes ocurridos previamente.

El menor viajaba junto a su madre y su hermana de tres años cuando se produjo el impacto. Según relató su padre, Jesús Acosta Guerra, la niña resultó con lesiones leves, mientras que su esposa fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

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“Mi niña salió ilesa, porque solo tiene un golpecito aquí, la que tiene 3 años. Mi mujer iba bien golpeada, está en una clínica”, relató el padre.

El pequeño Johan quedó debajo del vehículo pesado y murió en el lugar del accidente, según el relato de su familia.

Jesús Acosta Guerra contó que se encontraba regresando de Tegucigalpa cuando recibió la noticia del accidente.

Según explicó, había llegado a su vivienda y posteriormente salió para acompañar a su padre, mientras su esposa se dirigía a recoger a sus hijos a la escuela.

El accidente ocurrió en el desvío que comunica a Elixir con Planes. La zona registraba congestión vehicular debido a otros accidentes ocurridos previamente. (Foto: Cortesía)

“Yo la miré cuando ella se fue para allá. No había llegado a Sabá cuando me están hablando que ya estaba este problema”, relató.

Al llegar al lugar, el padre conversó con el conductor de la rastra y conoció la versión que este habría dado sobre el momento del accidente.

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Según el relato que Acosta Guerra dijo haber recibido del conductor, el motorista intentó detener la rastra al encontrarse con la congestión vehicular, pero no habría logrado detenerla a tiempo.

“Él dice que cuando ya quiso hacer alto, él la agarró así con la trompa de la rastra y pasó ahí las llantas. Y ellos quedaron abajo”, relató.

El padre explicó que en ese momento la carretera se encontraba con filas de vehículos, debido a otros accidentes registrados en la zona.

A su juicio, la presencia de tráfico detenido obligaba a los conductores a disminuir la velocidad y mantener mayor precaución.

“Como aquí habían dos accidentes, estaban las filas de carros, la gente se apresura por llegar luego a su destino”, manifestó.

Acosta Guerra señaló que incluso cuestionó al conductor sobre la velocidad y las condiciones en las que se desplazaba por la zona al momento de encontrarse con el congestionamiento.

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El padre del menor llegó al lugar tras recibir la noticia del accidente. La familia espera que las autoridades determinen las causas del fatal percance vial. (Foto: Cortesía)

Tras la muerte del menor, la familia espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y las circunstancias que provocaron el impacto.

El padre señaló que corresponde a la Policía Nacional recabar los elementos necesarios para establecer responsabilidades en el hecho.

Mientras avanzan las diligencias, la familia permanece a la espera del traslado del cuerpo de Johan Jesús Acosta hacia Tocoa, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes antes de que sus familiares puedan reclamarlo.

El padre también indicó que el conductor de la rastra le manifestó que el propietario del vehículo pesado acudiría al lugar para conocer lo ocurrido.

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La familia del menor enfrenta ahora el dolor por su pérdida, mientras las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del accidente registrado en esta carretera del departamento de Colón.