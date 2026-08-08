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El cambio que hizo la China Suárez en sus redes sociales y shockeó a sus seguidores

Desde que inició su carrera dos décadas atrás se la conoció siempre con el mismo nombre, sin embargo, la actriz estaría buscando un cambio de identidad

Una mujer con cabello largo, gorro de piel, abrigo oscuro con cuello y puños de piel, camiseta roja y pantalón vaquero azul, posa en cuclillas
China Suárez posa en cuclillas, vestida con un gorro de piel, un abrigo con detalles de piel y pantalones vaqueros azules.
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Desde que la China Suárez hizo pública su relación con Mauro Icardi sus redes socilaes se transformaron en la plataforma por exelecia para mostrar su relación, sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de amor algunos cambios fueron sacuciendo el perfil de Suárez, quien poco a poco fue dejando de lado algunos de los

Prrimero, en octubre del 2025, decidió eliminar “cantante” de su descripción en la biografía de su perfil, dejó de compartir tantas fotos de sus trabajos y tan solo muestra su relación con el delantero, que por primera vez en su carrera es agente libre. Ahora llegó el cambio que más shockeo a sus siete millones y medio de seguidores.

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El contraste entre el perfil de antes y el de hoy es elocuente. Antes: “LA CHINA”, 7,8 millones de seguidores, 586 publicaciones, una biografía que decía “China Suárez / ACTRIZ / TIKTOK sangrejaponesita / multitalentoficial” y un canal de suscriptores activo: “LACHINA 157,1K miembros”. Hoy: “EUGENIA”, 7,5 millones de seguidores, 571 publicaciones y una biografía reducida a dos líneas: “ACTRIZ” y “multitalentoficial”.

La China Suárez dejó de ser cantante
Asi estaba el perfil de la China meses atrás

Todo lo demás fue borrado. La referencia al TikTok, el canal de suscriptores, el nombre artístico escrito en mayúsculas: ninguno sobrevivió al último retoque. Lo que sí quedó en pie, por ahora, es la profesión que ejerce desde que era pequeña. Sus seguidores leen esa palabra —“ACTRIZ”— como el único indicio de que la carrera no está, al menos oficialmente, en pausa.

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El proceso no fue de un día para el otro. En octubre de 2025, Suárez había dado la primera señal: eliminó “cantante” de su descripción. Después fue dejando de compartir registros de sus trabajos. Su perfil se fue vaciando de todo lo que no fuera su vínculo con el delantero, y lo que quedó fue, en esencia, una vitrina de esa relación.

“La China” es un apodo que la acompañó desde sus primeros pasos en la televisión argentina. Con ese nombre construyó una carrera de más de dos décadas: las tiras, las películas, las tapas de revista, las canciones. Desprenderse de él en el único espacio donde más se la ve hoy no es un gesto que pase desapercibido, aunque nadie en su entorno haya salido a explicarlo.

Captura de pantalla de un perfil de Instagram con foto de perfil de una mujer, nombre de usuario 'sangrejaponesa', Eugenia, 7,5 millones de seguidores
La actriz dejó de lado su histórico apodo y paso a llamarse Eugenia en redes sociales

El momento en que se produce este barrido digital no es casual. Icardi atraviesa uno de los períodos más convulsionados de su vida. Mantiene una disputa legal con Wanda Nara por la tenencia de sus dos hijas en común y enfrenta, por primera vez en su carrera, la situación de estar sin club: el Galatasaray lo liberó de su contrato y el delantero busca nuevo destino sin la estabilidad que siempre le dio pertenecer a una institución.

En ese contexto, Suárez parece estar reordenando su identidad pública en silencio. Sin comunicados, sin entrevistas, sin ninguna declaración que explique qué significa pasar de “LA CHINA” a “EUGENIA” en la red social donde más expone su vida cotidiana.

Dos capturas de pantalla de un perfil de Instagram, una con 641 publicaciones y otra con 571, ambas mostrando la foto de perfil de China Suárez
Una cuenta también se dio cuenta que decidió borrar varias de sus publicaciones (Instagram)

Y esa ausencia de explicación es, precisamente, lo que más alimenta la especulación. Porque si el nombre que definió su trayectoria artística ya no aparece en su perfil, si las publicaciones se borran sin aviso y si el canal que llevaba su propio apodo fue desactivado, la pregunta que flota sobre todo lo demás se vuelve inevitable: ¿está Eugenia Suárez dejando atrás a “la China” y a su carrera?

El nombre no fue lo único que decidió eliminar. Fue la cuenta @lareinidelchisme_ la que publicó la comparativa y lanzó la pregunta que nadie pudo responder: “La China borrando publicaciones, ¿qué estará borrando?”. 70 fueron las publicciones que la actriz de El Hilo Rojo decidió borrar de su feed para siempre.

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