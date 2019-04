"Hay muchos intereses en juego. El mercado inmobiliario presiona mucho por la ley nacional. Esto es la punta de lanza para que se caigan todas las otras leyes provinciales. El inmobiliario es un sector acostumbrado a usar a los inquilinos y cobrar de más, siempre. No me sorprende, pero indigna que la Justicia sea cómplice. Vamos a apelar, la ley sigue vigente: no pueden cobrar nada", aseguró Gervasio Muñóz, presidente de Inquilinos Agrupados.