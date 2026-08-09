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La policía detiene a un joven y abre una línea clave por la masacre de Boca del Monte en Guatemala, donde murió la tiktoker “La MiAmor”

El capturado, Miguel Estuardo Méndez Vicente, de 19 años, fue localizado en la zona 7 de Ciudad de Guatemala mientras conducía un automotor con denuncia de robo y matrícula cambiada

Hombre con uniforme de Policía Nacional Civil de Guatemala y gorra negra sujeta a un hombre de espaldas con camiseta negra, shorts beige y esposas
La captura de Miguel Méndez, de 19 años, marcó el primer avance en la investigación por el ataque armado en Villa Canales (PNCdeGuatemala)
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La captura de Miguel Méndez 19 años Boca del Monte se convirtió en el primer avance de la investigación por el ataque armado que dejó seis muertos y dos heridos en Villa Canales, un caso que incluye el asesinato de la tiktoker María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, y que ahora también vincula una camioneta con reporte de hurto y placas alteradas.

El detenido fue interceptado en el asentamiento El Cerrito, sobre el Anillo Periférico en la zona 7, cuando se desplazaba en una camioneta Tucson modelo 2015. La Policía Nacional Civil estableció que el vehículo circulaba con placas P-0116FWH alteradas y que, al verificar el número de chasis, la placa que le correspondía era P-0107LHJ.

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La revisión policial también determinó que el automotor tenía reporte de hurto desde el 21 de marzo de 2026. Además, el joven no portaba licencia de conducir, y la camioneta quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las diligencias del caso.

Según la Policía Nacional Civil, la aprehensión se produjo la tarde del sábado 8 de agosto en el sector del Puente El Incienso, en la ciudad capital. Después de su captura, Méndez fue trasladado a Torre de Tribunales, mientras los equipos de investigación mantuvieron operativos que se extendieron.

Un vehículo hatchback rojo con capó y puertas abiertas y cinta policial amarilla, un SUV blanco, agentes de policía y personas en una calle
La captura de Miguel Méndez, de 19 años, marcó el primer avance en la investigación por el ataque armado en Villa Canales (PNCdeGuatemala)

El ataque dejó seis muertos y dos heridos en una celebración familiar

La masacre ocurrió la noche del 25 de julio en una vivienda de la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales. De acuerdo con el parte policial, la familia participaba en una celebración de cumpleaños dentro del inmueble cuando se produjo el ataque.

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Entre las víctimas estaba María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, identificada en redes sociales como “La MiAmor”. También murieron Lester Joel García, de 23 años; Kevin Antonio Bol Pichiya, de 18; Boris Ariel Tello Reyes, de 29; José Antonio Juárez Orellana, de 20; y un adolescente de 17 años identificado solo como Ramos Monterroso.

La PNC cifró en seis los fallecidos y en dos los heridos por ese hecho. En una parte del informe también se menciona que la violencia registrada esa noche dejó siete personas muertas, pero la identificación policial difundida después mantuvo el saldo de seis víctimas mortales.

El caso causó conmoción porque el crimen fue ejecutado durante una festividad en la casa de la creadora de contenido. Su muerte se difundió con rapidez en plataformas digitales, donde acumulaba más de 40 mil seguidores en TikTok por videos de humor y escenas de la vida cotidiana en Guatemala.

La investigación apunta a drogas, venganza o extorsión

El primer capturado en la causa es señalado por las líneas de investigación de la PNC y el Ministerio Público como presunto responsable del ataque armado. Las autoridades sostienen que la camioneta en la que fue hallado podría haber sido utilizada en hechos contra la vida cometidos en Boca del Monte.

Personal de la Unidad de Expertaje de Vehículos de la DEIC acudió al lugar de la aprehensión y concluyó que las placas instaladas en el vehículo presentaban alteraciones. Ese hallazgo reforzó la decisión de trasladar el automotor al Ministerio Público para peritajes e investigación criminal.

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, con respecto a los hechos del 25 de julio en ese momento, dijo a Infobae que los investigadores trabajan con tres hipótesis. “Por ahora se manejan tres hipótesis. Una de ellas es la venta de drogas al menudeo, la segunda es que el crimen fue una venganza y por último se menciona la posibilidad de una extorsión, pero la primera es la más fuerte”.

Mateo añadió que la línea vinculada con extorsión aún no permite establecer si la familia era víctima de esa práctica o si podía estar ejerciéndola contra otra persona. El portavoz agregó que, dentro de las pesquisas, la policía considera casi segura una relación con pandillas.

La PNC afirmó que continuará con los equipos de investigación para esclarecer el ataque y ubicar a los demás responsables. La captura de Méndez, el hallazgo de la camioneta robada y las hipótesis sobre narcomenudeo, venganza y extorsión forman hasta ahora el núcleo de una causa abierta por uno de los hechos de violencia más graves registrados en Boca del Monte en las últimas semanas.

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