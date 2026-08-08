Inter Miami perdió 2-1 ante Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup

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En medio de la dura noticia por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-1 frente a Rayados de Monterrey que dirige Matías Almeyda por la segunda fecha de la Leagues Cup. Rodrigo De Paul anotó un gol para el local, mientras que el belga Hugo Cuypers y el uruguayo Diego Rossi anotaron para el elenco mexicano.

Antes del arranque del partido, hubo un minuto de silencio en todo el estadio en homenaje a Jorge Messi. Además, los futbolistas del Inter Miami utilizaron un brazalete negro. Por su parte, en el minuto 10, los hinchas de Las Garzas mostraron una bandera con el mensaje “Fuerza, Leo”. Respecto al desarrollo del partido, el cuadro estadounidense estuvo al borde de abrir el marcador en una triple chance de marcar: una notable atajada del arquero Luis Cárdenas y dos despejes sobre la línea salvaron al cuadro mexicano.

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Telasco Segovia se perdió la chance de abrir el marcador a los 19. Luego de un contraataque iniciado por Rodrigo De Paul, que portó la cinta de capitán ante la ausencia de Messi, el venezolano quedó mano a mano y su definición por encima del arquero se fue rozando el poste. La primera respuesta del Monterrey llegó con un remate de primera de Jesús Corona que logró atrapar Rocco Ríos Novo.

Rodrigo De Paul abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo con un remate rasante de larga distancia para estampar el 1-0. El Motorcito festejó el tanto mostrando una camiseta de Lionel Messi, la cual tenía puesta abajo de la suya.

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*El gol de De Paul para poner en ventaja al Inter Miami

En el inicio del complemento, el equipo de Matías Almeyda llegó al empate. Tras un cabezazo del argentino Lucas Ocampos y una salvada providencial del arquero Rocco Ríos Novo, apareció solo el belga Hugo Cuypers para establecer el 1-1 parcial en Miami. El equipo mexicano fue por más y en el final del partido, al minuto 90, llegó al 2-1 en el Nu Stadium gracias a la definición del uruguayo Diego Rossi.

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Las Garzas le rindieron homenaje al padre de su capitán

La previa del partido estuvo marcada por un suceso doloroso. A raíz de la muerte de Jorge Messi, que se dio a conocer en la mañana del sábado, Inter Miami publicó un comunicado en sus redes sociales para apoyar a su jugador estrella. “Nuestros corazones están con nuestro capitán, Leo, y toda la familia Messi”, acompañado de una placa negra. Por su parte, el comisionado de la MLS, Don Garber, difundió un comunicado durante la tarde del sábado. “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Jorge Messi. Lo recordaremos por su fortaleza serena, su bondad y su inquebrantable devoción a su familia. En nombre de la Major League Soccer, extendemos nuestras más sentidas condolencias a Lionel, a toda la familia Messi y a todos los que amaron a Jorge. Los acompañamos en el sentimiento durante este difícil momento”, firmó en su perfil público.

La Leagues Cup históricamente no ha sido prioridad para los clubes mexicanos, y el formato del torneo -sin empates, con penales directos si el marcador está igualado al final del tiempo reglamentario- favorece a quien juega de local y tiene mayor rodaje en el certamen.

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Los cuatro primeros de cada tabla -MLS y Liga MX por separado- avanzarán a los cuartos de final, donde los cruces se definen por posición: el primero de la MLS enfrenta al cuarto de la Liga MX, el segundo al tercero, y así sucesivamente.

Formaciones

Estadio: Nu Stadium

Árbitro: Bryan Hamed López Castellanos

TV: Apple TV