Se viralizó la frase de Lionel Messi sobre los valores que recibió de sus padres: “Soy como soy por lo que aprendí de chico”

Se viralizó la pregunta de Migue Granados a Lionel Messi sobre las lecciones que aprendió de su padre

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Este sábado, Jorge Messi falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Al conocer la noticia, distintas figuras del mundo del espectáculo local expresaron su tristeza y su apoyo a la familia argentina. Como si fuera poco, en las últimas horas también se viralizó un fragmento de una charla entre Migue Granados y Lionel Messi en el que el capitán de la Selección Argentina hablaba de la paternidad y los valores que le inculcaron de chico.

El comienzo del diálogo se produjo cuando el conductor de Olga le preguntó: “¿Pero sos buen padre porque tus papás fueron buenos padres?”. Tras un instante de reflexión, Lionel destacó el aprendizaje que le inculcaron desde pequeño: “Creo que sí, pero sí, yo siempre lo dije, que soy como soy por lo que aprendí de chico”.

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Durante la charla, el futbolista también se refirió a las lecciones que le dieron sus padres y la enseñanza en las inferiores del Barcelona: “También por el club donde crecí también, que los valores del Barcelona son muy importantes, muy marcados. Intento involucrar a mi hijo en los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí y creo que sí”.

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, falleció este sábado a las 2 de la madrugada en un sanatorio de Rosario, Argentina, según informó Infobae. Empresario y representante del capitán de la selección argentina, tenía 68 años y enfrentaba una enfermedad prolongada.

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La muerte de Jorge Messi reactivó un video viral de Lionel Messi sobre la paternidad

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge Messi fue una figura clave en la carrera de su hijo. Asumió el liderazgo familiar y gestionó todas las cuestiones fuera del campo. Luchó para que Lionel recibiera el tratamiento necesario durante su juventud en Newell’s y permaneció a su lado cuando ambos se trasladaron a Barcelona para iniciar el camino en Europa, mientras su esposa coordinaba la vida familiar en Rosario.

Cerca de las 10 de la mañana, el centro de salud donde estaba internado emitió un comunicado: “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, firmó el director médico Carlos Mackey.

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El mundo del espectáculo se volcó a las redes tras el fallecimiento de Jorge Messi

Diversas figuras del espectáculo expresaron su pesar tras conocerse la noticia. Mirtha Legrand transmitió su apoyo a la familia Messi a través de sus redes sociales: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, escribió junto a un emoji de corazón.

Marcelo Tinelli, quien mantuvo una relación cercana con la familia, compartió una foto junto a Lionel y sus padres y publicó: “Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”. Recordó además una cena compartida con la familia Messi en la previa de la final en Qatar y agregó: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

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Candelaria Tinelli, hija del conductor, también se despidió a través de un mensaje: “Qué noticia más fea realmente. Y a su vez qué hermoso ver todo lo que hizo este PADRAZO, el apoyo a su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene. Miren a dónde llegaron. Qué triste despedida. Fuerza a toda su familia, especialmente a nuestro amado Leo”.