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Nuevo golpe a los grupos armados: capturado alias “Bonito”, cabecilla de los Comandos de Frontera

Se trata de uno de los líderes del Grupo Armado Residual, el cual cayó tras un operativo del Ejército Nacional y fue aplaudido por el presidente Abelardo de la Espriella

Alias "Bonito"
El Ejército Nacional dio a conocer la captura de Alias "Bonito", uno de los cabecillas de Comandos de Frontera - crédito Ministerio de Defensa / Policía Nacional
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En el primer día del Gobierno de Abelardo de la Espriella, empezaron a verse los resultados de la nueva política de seguridad del mandatario, quien dijo en su discurso que quiere someter a todas las bandas criminales y grupos armados del país.

El Ejército Nacional anunció que capturó a uno de los cabecillas del Comando de Frontera, alias “Bonito”, en un operativo en los Llanos Orientales y significó un golpe certero a esta organización residual, que opera en el sur del país.

De otro lado, el presidente De la Espriella destacó este logro de las Fuerzas Militares, pues una de las propuestas en su campaña presidencial fue recuperar el orden público en los territorios más afectados por la violencia y el control de las organizaciones criminales, por eso una de sus primeras medidas fue un consejo de seguridad en Cali para hacer la ruta de ese plan.

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“Señalado de sembrar terror”

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Defensa informó que “en una contundente operación del Ejército, fue capturado en Guamal, Meta, este peligroso integrante, señalado de sembrar terror en las comunidades del sur del país”.

“Su captura representa un golpe certero a las estructuras armadas y a quienes pretenden imponer su ley mediante la violencia. La Fuerza Pública no se detiene”, añadió la cartera del mayor general (r) Jorge Mora, que ya tuvo su primer logro en el cargo.

Alias "Bonito"
Alias "Bonito" era uno de los cabecillas más importantes del Comando de Frontera - crédito @ABDELAESPRIELLA

El Ministerio de Defensa añadió que “seguiremos persiguiendo a los responsables de atentar contra la seguridad de los colombianos y trabajando sin descanso para recuperar el orden, proteger a las comunidades y devolver la tranquilidad a las regiones”.

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Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella, también en su cuenta de X, afirmó que con estos golpes contra las organizaciones armadas se demuestra que “se les acabó la impunidad” y se recuperará la seguridad en el territorio nacional.

Alias "Bonito"
Abelardo de la Espriella destacó la captura de alias "Bonito" en el Meta, por parte del Ejército - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”, escribió.

Apoyo de EE. UU. a la seguridad

Estados Unidos anunció este viernes que prevé destinar USD 1.000 millones en asistencia para Colombia, en coordinación con el Congreso, como parte de un nuevo paquete de seguridad ligado al inicio del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el Departamento de Estado precisó que los recursos aún no están aprobados y Washington trabajará con el Congreso para concretar el paquete a la nueva administración.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha recibido mucho apoyo por parte de Estados Unidos - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha recibido mucho apoyo por parte de Estados Unidos - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Como pilar fundamental de esta alianza renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de mil millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la administración del presidente de la Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes”, afirmó el Departamento de Estado.

Según Washington, la delegación y la asistencia prevista buscan “revitalizar” la relación bilateral y ampliar la cooperación en seguridad y economía. La agenda incluye fortalecer las fuerzas de seguridad colombianas con tecnología estadounidense, mejorar la interoperabilidad entre ambos países y desarrollar operaciones coordinadas contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales.

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