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En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

La cantante lanzó una nueva canción en medio de la polémica por la separación de la pareja

La cantante cantó su nuevo tema frente a los fans (Video: Instagram)

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La separación de La Joaqui y Luck Ra llegó con nombre propio: el de Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia apenas una semana después del comunicado conjunto con el que la pareja anunció su ruptura. En ese clima, Tuli se subió al escenario el viernes por la noche para cantar “25” en vivo por primera vez, y su público la recibió con una ovación.

El viernes por la noche, sin embargo, el escenario le devolvió otra imagen. Tuli se presentó ante sus fanáticos y el recibimiento fue contundente: ovación, aplausos y el público coreando junto a ella el tema que el escándalo había intentado sepultar. Las imágenes que la propia artista compartió en Instagram —con la leyenda “xotuli”— muestran el momento arriba del escenario, con luces de colores de fondo y el público respondiendo.

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Fue la primera vez que Tuli interpretó “25” en vivo. El dato no es menor: el lanzamiento de la canción había coincidido con el estallido de la polémica, lo que le quitó protagonismo al estreno musical y lo desplazó hacia la discusión sobre su supuesto rol en la separación. Que el público la haya coreado en esa primera presentación funcionó como una señal de respaldo en el momento más expuesto de su carrera reciente.

Horas después del show, Tuli publicó una nueva story en Instagram con la portada de “25” y un mensaje dirigido a sus seguidores: “Ayer canté ’25′ por primera vez y AAAAAA. No saben las ganas que tengo de vernos otra vez”.

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Captura de pantalla de una historia de Instagram de Tuli Acosta con texto y una imagen promocional de su canción '25' en Spotify
La reacción de Tuli luego de la presentación

La portada del single la muestra recostada, con el pelo teñido de rojo, tatuajes visibles y una estética oscura que contrasta con el tono del mensaje. La fecha “JUL 30 2026” aparece repetida en la imagen, lo que ubica el lanzamiento oficial de la canción en esa jornada, días antes de la presentación en vivo.

El mensaje post show cerró un viernes que Tuli Acosta no tenía previsto protagonizar de esta manera. La canción, el escándalo y la respuesta del público terminaron por condensarse en una misma noche, con “25” sonando en vivo por primera vez mientras el affaire con La Joaqui y Luck Ra seguía dando vueltas en las redes.

Este show en vivo se dio luego de que se filtrara un audio privado de la cantante discutiendo con la expareja de su peluquero, por lo que se se vio obligada a defenderse en sus redes sociales. “No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no entiendo el fin de tantas mentiras ni la necesidad de querer ponerme una etiqueta de una mujer que no soy”, arrancó el texto, que desde la primera línea marcó el tono de lo que vendría.

En el descargo, Acosta repasó una acusación previa que ya había sido desmentida: “Como no fue suficiente que me involucraran con mi mejor amigo, y después de que todas las partes aclararan que absolutamente nada de eso era real, empezaron a inventar historias con otros pibes para seguir alimentando las mentiras y hacer que todo esto pareciera más creíble”.

Texto blanco sobre fondo negro con un comunicado de Tuli Acosta en varios párrafos sobre la filtración de un audio privado
El descargo que subió Acosta luego de la filtración de un audio privado

La intención detrás de esas versiones, según su lectura, no admite otra interpretación: “Está claro que la intención nunca fue otra más que hacer daño. Porque ni ellos mismos pueden explicar el nivel de perversión, odio y ensañamiento con el que decidieron actuar”.

El punto más concreto del descargo apuntó a la filtración del audio. “Llegaron al punto de mostrar una conversación mía en un ámbito privado, grabada sin mi consentimiento, completamente sacada de contexto y dejándome expuesta en una situación donde claramente me escuchan vulnerable como cualquier persona en una discusión, y encima lo muestran personas que no tienen nada que ver”, escribió.

El texto cerró con una definición sobre quiénes están detrás de la operación: “Claramente no me equivoqué en no querer relacionarme ni darle confianza a esta gente que les divierte hacerse los justicieros cuando la realidad es que solo buscan el foco y la atención inventando miserias de los demás”.

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