Lionel Messi aterrizó en Rosario para estar presente en el último adiós a su padre Jorge

Lionel Messi aterrizó en Rosario junto a su familia para asistir al funeral de su padre Jorge (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Lionel Messi aterrizó este sábado 8 de agosto alrededor de las 20.45 en el aeropuerto de Rosario para despedirse de su padre Jorge, quien murió durante la madrugada en una clínica de la ciudad natal del capitán de la selección argentina. El futbolista de 39 años viajó directamente desde Estados Unidos.

En las imágenes que se pudieron obtener, el futbolista bajó las escaleras del avión junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y posteriormente se retiró de la pista en dirección a la salida del aeropuerto para seguir camino al reencuentro con su familia y despedir a su padre en una ceremonia íntima que se realizará en el cementerio El Prado.

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El avión en el que llegó Lionel Messi (RSFotos)

Tras llegar al aeropuerto de Rosario, poco antes de las 21, Lionel Messi se subió a una camioneta negra para trasladarse al cementerio privado El Prado Cementerio Parque. Pasadas las 22.00 horas arribó una camioneta con dos coronas de flores que fueron enviadas en nombre de la Selección Argentina y la AFA.

En las horas previas, la AFA había emitido un comunicado oficial para ofrecer sus condolencias y acompañamiento a Lionel Messi. “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, expresaron.

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La corona de flores enviada por la AFA y el cuerpo técnico de la selección argentina para la memoria de Jorge Messi (RSFotos)

Según comunicó el Sanatorio Centro de Rosario, Jorge falleció este sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana a los 68 años. Los registros de vuelo indicaron que Lionel Messi subió a un vuelo privado a media mañana del sábado en el aeropuerto de Fort Lauderdale con un horario previsto de aterrizaje en Rosario para las 20.30 aproximadamente en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, ubicado en el barrio de Fisherton. La despedida se realiza en el Cementerio Parque El Prado, en una ceremonia íntima y privada.

El Cementerio El Prado (Foto: Reuters/Juan Jose Garcia)

Tras disputar el Mundial de Estados Unidos, Messi había desembarcado en el país el martes 21 de julio por la madrugada, menos de 48 horas después de la final contra España. El capitán de la selección argentina de 39 años casi no tuvo actividad pública durante la semana que pasó en su casa de las afueras de Rosario. Su única aparición registrada se dio el pasado sábado 25 de julio cuando se ubicó en un sector del Estadio Antonio Di Giacomo que pertenece al Club Atlético Unión de Arroyo Seco y donde hace de local el Leones FC. En compañía de sus hijos, siguió las acciones de la derrota del club que preside su hermano Matías –y que tiene en la directiva a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (revisor de cuentas suplente)– ante Central Córdoba por la 21ª fecha de la Primera C.

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El viernes 28 de julio se subió nuevamente a un avión que lo trasladó a Miami y horas más tarde apareció por el campo de entrenamiento del Inter Miami para iniciar su actividad de preparación para la temporada. En ese contexto, sumó minutos oficiales por primera vez entrando desde el banco en el 2-2 ante Columbus Crew por la MLS y firmó sus primeros tantos en el segundo semestre con las Garzas hace 72 horas en la victoria 4-2 sobre el Atlético San Luis de México en el Nu Stadium, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Precisamente este sábado, Leo iba a ser parte del equipo que iba a enfrentar a Monterrey de México en el Nu Stadium por la segunda fecha del torneo que empareja a combinados de Estados Unidos y México. En la previa al encuentro se realizó un sentido minuto de silencio y su compañero, Rodrigo De Paul, metió un gol y se lo dedicó a Leo mostrando una camiseta con la número 10.

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Las Garzas le rindieron homenaje al padre de su capitán

Hay que recordar que Lionel había anotado un hattrick en la primera fecha de la Copa del Mundo 2026 ante Argelia y había llorado durante el festejo de uno de los tantos. Luego del partido, en zona mixta, evitó dar precisiones pero dejó entrever que su celebración estaba vinculada a temas extradeportivos. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, señaló.

Luego, su ex compañero en la Albiceleste Juan Pablo Sorín, que se desempeñaba como cronista de la cadena TUDN, lo entrevistó y le volvió a preguntar por ese tema: “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“. Leo fue breve, pero contundente: ”Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz".

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Al día siguiente, en medio de rumores sobre la salud de Jorge, el equipo de prensa del capitán de Argentina aclaró que el padre del astro atravesaba “una situación de salud” y remarcaron por entonces: “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Este sábado, tras conocer la noticia del fallecimiento de Jorge, el club familiar de los Messi anunció que cancelaba todas sus actividades, incluyendo el partido del primer equipo contra Muñiz pautado para el próximo lunes por la 23ª fecha de la C.

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LAS FOTOS DE LA LLEGADA DE LIONEL MESSI A ROSARIO PARA DESPEDIR A SU PADRE JORGE

El avión que transportó a Lionel Messi desde Miami a Rosario (RSFotos)

Antonela Roccuzzo baja del avión que aterrizó en Rosario (REUTERS/Agustin Marcarian)

La llegada de Lionel Messi junto a su esposa al aeropuerto de Rosario para despedir a su padre Jorge (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cementerio El Prado, donde se realizó la ceremonia familiar para despedir los restos de Jorge Messi (RS Fotos)

La policía custodia la entrada del cementerio EL Prado, donde despedirán los restos de Jorge Messi (RS Fotos)

Fuerza Messi. Un cartel colgado en la reja de acceso al cementerio (RS Fotos)

Los camarógrafos toman imágenes en el exterior del cementerio (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cementerio El Prado de Rosario, donde descansarán los restos de Jorge Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)