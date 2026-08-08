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Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Carlos Desio se enfrentarán en el duelo de pizarras en el Estadio Nacional de Lima. Conoce sus onces para este cotejo por fecha 4

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: conoce sus posibles alineaciones.
Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: conoce sus posibles alineaciones. Créditos: Te Apuesto
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Hoy, sábado 8 de agosto, se vivirá otro partidazo por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima y Sport Boys medirán fuerzas en el estadio Nacional de Lima desde las 20:00 horas de Perú. En esta nota, te contaremos cuáles podrían ser sus posibles alineaciones de ambas escuadras.

Posible alineación de Sport Boys

El entrenador Carlos Desio sostendrá la línea defensiva de cuatro jugadores que, junto al arquero Diego Melián, ha contribuido a mantener varias vallas invictas en el Clausura.

Carlos Zambrano y Hansell Riojas conformarán la zaga central, mientras que Emilio Saba y Matías Llontop ocuparán los laterales.

En el mediocampo, Desio repetirá el tridente integrado por Hernán Da Campo, Jostin Alarcón y Oslimg Mora, priorizando la recuperación y el despliegue en esa zona.

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En el ataque, Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur —autor del gol del triunfo ante Atlético Grau— serán la ofensiva de Sport Boys en el Estadio Nacional.

Sport Boys registra 10 porterías en cero a lo largo de esta Liga 1 2026.
Sport Boys registra 10 porterías en cero a lo largo de esta Liga 1 2026.

Posible alineación de Alianza Lima

El técnico Pablo Guede apostará por el mismo once que ha mostrado solidez tanto en casa como fuera en la Liga 1 2026.

Alejandro Duarte seguirá en el arco a pesar del error cometido en el último encuentro ante Alianza Atlético en Matute.

La defensa estará integrada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán, ubicados de derecha a izquierda.

En el mediocampo, Esteban Pavez se desempeñará como eje, acompañado por Fernando Gaibor. Por los costados estarán Jairo Vélez y Federico Girotti.

En ofensiva, la dupla conformada por Paolo Guerrero y Eryc Castillo —quien suma dobletes en los tres partidos disputados por Alianza en el Clausura— liderará el ataque.

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Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Christian Cueva juega el Alianza vs Boys?

Uno de los focos de atención en la previa del Alianza Lima vs Sport Boys es la situación de Christian Cueva. El ex ’10’ de la selección peruana, actualmente en las filas del conjunto ‘rosado’, continúa en proceso de recuperación tras una lesión.

Aunque en los días previos se especuló con su ausencia, se ha confirmado que Cueva formará parte de la concentración del equipo, lo que incrementa las opciones de que tenga minutos frente a su antiguo club.

Caso contrario, Miguel Trauco superó su molestia física y se entrenaba con normalidad junto al resto del plantel. Sin embargo, no ha sido tomado en cuenta por Desio para este enfrentamiento ante su exequipo.

Christian Cueva ya entrena con normalidad en Sport Boys.
Christian Cueva ya entrena con normalidad en Sport Boys. Crédito: SBA

¿Bajas en Alianza Lima?

La única ausencia confirmada en Alianza Lima para el encuentro ante Sport Boys es la de Cristian Carbajal. El lateral izquierdo continúa en proceso de recuperación y su regreso se postergará entre una y dos semanas más.

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, se podrá ver por L1 MAX, la señal administrada por la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión de paga del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Además, los seguidores tendrán la opción de seguir el partido mediante la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece suscripción mensual desde S/ 22,99.

Infobae Perú brindará una cobertura en vivo desde su página web, con información previa, seguimiento minuto a minuto, declaraciones y todos los detalles relevantes del encuentro.

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