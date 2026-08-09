Dólares y reservas del BCRA: el saldo del primer semestre y perspectivas para el resto del año, según un informe privado

La Resolución General 1020/2024 puede tener un impacto positivo en el comercio exterior de Argentina, al facilitar la entrada de inversiones extranjeras en sectores clave (Foto: Shutterstock)

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El primer semestre del año fue positivo para el Banco Central de la República Argentina (BCRA): en base caja el balance cambiario permitió un aumento de USD 3.775 millones en las reservas brutas, pero con un fuerte giro en junio. Hasta mayo el resultado fue superavitario a un ritmo promedio de USD 1.420 millones, pero en junio hubo un déficit de USD 3.323 millones, debido a una serie de pagos internacionales.

“Con el aumento del nivel de reservas en el periodo se estaría sobre-cumpliendo la meta de acumulación de reservas internacionales netas de junio de 2026 acordada con el Fondo Monetario Internacional (USD -8,6 miles de millones vs USD +2,9 miles de millones), lo cual dejaría un margen importante para cumplir la meta de diciembre de 2026 (USD -4,1 miles de millones)”, dice un informe de Quantum, que aclara que las metas son la variación (aumento o disminución) de reservas a partir del stock que había en diciembre de 2024.

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Según el informe de la consultora fundada por Daniel Marx, exsecretario de Financiamiento de la Nación, las perspectivas del balance comercial siguen siendo sólidas, con un aumento esperado de las exportaciones, tanto agrícolas como de petróleo, gas y minería y también es de preverse un resultado favorable de la cuenta corriente, pero inferior al del primer semestre del año, en buena medida porque el grueso de las exportaciones se realizó en la primera mitad del año.

Atesoramiento de dólares

A su vez, dice Quantum, el saldo comercial podría ser compensado por los movimientos financieros, “particularmente las compras de divisas por particulares, en especial para atesoramiento”, que desde el levantamiento del cepo a personas humanas, en abril del año pasado, parece haber encontrado un piso en unos USD 2.000 millones mensuales.

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Vista del puerto de Los Ángeles en Long Beach, California, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

De lado de la cuenta corriente, el resultado del primer semestre fue afectado por un pago de importaciones de bienes mayor al de igual período del año pasado, pero también hubo mayores exportaciones, en especial agroindustriales y energéticas, amén de que se pagaron USD 1.023 millones de utilidades y dividendos, y a la vez los pagos de intereses del sector público fueron inferiores a los de igual período de 2025.

“En el acumulado del primer semestre, la cuenta corriente registró un superávit de USD 2.867 millones”, resultante de un superávit en el comercio de bienes de USD 15.996 millones, un déficit en el de servicios por USD 4.310 millones (rojo turístico de USD 4.953 millones atenuado por saldo a favor de ingresos de sectores basado en el conocimiento) y pagos de intereses de deuda por USD 6.021 millones, de los cuales el 64% fueron pagos netos del sector público (mayores a los de 2025, debido a la estructura creciente de los cupones blobales y los intereses del Bopreal) y giros de utilidades y dividendos por USD 2.863 millones.

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Los movimientos financieros

La cuenta capital y financiera mostró en junio un rojo de USD 3.181 millones, luego de cinco meses de promedio mensual positivo de USD 805 millones. Las causas que enumera Quantum son la mejora de la posición de cambios de los bancos, que recompusieron caídas ocurridas en abril y mayo, una menor colocación de bonos de empresas y provincias y pagos del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales y otras obligaciones.

De resultas, en el primer semestre también la cuenta capital fue superavitaria (USD 846 millones) gracias a las colocaciones de deuda de empresas y provincias y la compra de dólares, principalmente para atesoramiento- de personas humanas, que sumó USD 12.957 millones, un promedio mensual de USD 2.160 millones.

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