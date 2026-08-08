Mario Pergolini reveló la frase que pronunció su suegro en su casamiento y puso en riesgo su boda: “Eso es un padre”

Mario Pergolini reveló la frase que pronunció su suegro en su casamiento y puso en riesgo su boda

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Mario Pergolini vivió un momento particular al aire cuando abrió la puerta de su intimidad al compartir una anécdota poco conocida sobre su casamiento y la inesperada reacción de su suegro. El relato surgió durante Otro día perdido (Eltrece), cuando Rada explicaba por qué decidió tomar la comunión. El tema derivó en creencias y experiencias personales vinculadas a la iglesia, y fue entonces cuando el conductor sorprendió con su testimonio.

Todo comenzó cuando Pergolini le consultó a Rada si alguna vez se había casado por iglesia. Rada respondió que nunca había pasado por esa experiencia, lo que dio pie a Pergolini para compartir detalles de su propia boda. “Yo sí me casé por iglesia. Te juro que durante toda la ceremonia el cura me llamó María, nunca acertó mi nombre”, recordó entre risas, señalando que el sacerdote era amigo de la familia de su esposa.

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Continuó describiendo el contexto de aquel momento y cómo ambos eran muy jóvenes al casarse. “Mi mujer tenía 19 o 20 años, éramos prácticamente dos chicos. Si ves las fotos, parece una fiesta de 15”, contó Pergolini, resaltando el ambiente de nerviosismo que rodeó la boda tanto para ellos como para sus familias.

A pesar de los años transcurridos, remarcó que la relación se mantiene vigente: “De casualidad, 36 años después, todo sigue funcionando. Pero en ese momento, todo era muy incierto. Incluso el cura no parecía convencido de casarnos”, agregó en tono humorístico.

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Mario Pergolini reveló lo que dijo su suegro en medio de su casamiento por iglesia

El momento más inesperado, según relató, ocurrió justo antes de ingresar a la iglesia. Pergolini recordó que, mientras su esposa estaba tomada del brazo de su padre y a punto de entrar al templo, su suegro la frenó en seco. “Estaban por abrirse las puertas y sonar la marcha nupcial, y mi suegro le dijo: ‘Si querés, nos vamos. Lo del civil lo arreglo yo’. Fue hasta el último instante que le ofreció esa salida”, relató.

Luego de compartir la anécdota, Pergolini reflexionó sobre el gesto de su suegro. “Para mí, es una de las demostraciones de cariño más grandes de un padre. Eso es lo que hace un padre. Ahora mi hija tiene esa edad y yo haría lo mismo por ella”, cerró, dejando en claro el valor que le da a ese tipo de apoyo familiar.

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Días atrás, el conductor volvió a abrir las puertas de su intimidad al recordar un acuerdo que hizo con Marcelo Tinelli cuando ambos mantenían una disputa pública.

El conductor abrió el baúl de los recuerdos y contó el acuerdo que hizo con la figura de la televisión

El conductor arrancó el relato con una descripción del colegio al que llevaba a sus hijos, una institución que con el tiempo fue sumando familias conocidas del ambiente artístico. “Al colegio al que fuimos empezaron a ir gente conocida. Éramos pocos, pero muy reservados. Iba el hijo de Julián Weich, por ejemplo, y a fin de año era medio un Luna Park”, recordó Pergolini, dibujando el contexto de un espacio que intentaba mantener cierta normalidad pese a la concentración de figuras públicas.

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Fue en ese marco que las autoridades del colegio lo llamaron para avisarle sobre una nueva incorporación. El detalle que Pergolini subrayó fue la forma en que recibió la noticia: no como un comunicado general, sino como un aviso personalizado, casi como si su reacción importara. “Yo era medio picante”, admitió antes de reproducir el diálogo. “Me llamaron y me dijeron: ‘Una pareja va a traer a una de sus hijas al colegio’. Yo me preguntaba por qué me avisaban a mí, y me dijeron: ‘No, porque a lo mejor te gustaría saber quién viene al colegio’. Y era Marcelo Tinelli”, relató.

El conductor no aclaró cuál fue su reacción inmediata, pero sí explicó lo que ocurrió después. Tinelli y él hablaron y llegaron a un acuerdo que tenía toda la lógica del mundo desde el punto de vista de los padres, aunque resultara llamativo viniendo de dos personas que durante años habían protagonizado uno de los enfrentamientos más seguidos de la televisión argentina.“Hablamos con Marcelo y dijimos que no íbamos a decir nada porque iba a haber gente esperando en el colegio y era un lugar de los chicos”, contó Pergolini.

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Pergolini describió la escena con precisión: el patio del colegio, las familias reunidas y el momento en que él y Tinelli se encontraron cara a cara.“Para toda la gente estábamos peleados hasta la muerte. Llega el primer día de la familia donde se juntan todos y nadie se lo esperaba. Nos encontramos los dos en el patio y escuché un ‘uhhh’”, reprodujo, imitando la reacción de los presentes ante una imagen que contradecía años de narrativa mediática sobre su supuesta enemistad.