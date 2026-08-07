Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Erika Mitdank, expareja de Ricardo Fort, contó cómo su hermana se involucró con otra de sus pareja (Instagram)

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Erika Mitdank se alejó de los estudios de televisión hace tiempo, pero su presencia en redes sociales no mermó. En las últimas horas, un intercambio con sus seguidores en Instagram desató una cadena de revelaciones sobre las tres relaciones que tuvo: todas terminaron en infidelidad.

Todo comenzó cuando la ex novia de Ricardo Fort notó que 146 personas habían visto una de sus historias y lo tradujo en un piropo hacia su comunidad: “Ustedes son lo más de lo más. Encima súper fieles. Más fieles que las 3 parejas que tuve en toda mi vida, literal”. Un seguidor le respondió con sospecha: “¿estás generando polémica para los seguidores?” La pregunta la destapó. “Voy a decir esto porque son demasiados los mensajes diciéndome que tiene que ser mentira que me hayan sido infiel. Y estoy harta de callarme. Al fin y al cabo no fui yo quien traicionó, lastimó ni rompió el alma de nadie.”

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Entonces, con ironía, enumeró los tres casos sin dar nombres: “Mi primera pareja no me cagó con una amiga. Mi segunda pareja no me cagó con una vecina de Nordelta mientras mi mamá moría de cáncer. Y mi última pareja no tuvo una relación paralela a la mía con mi propia hermana mientras yo atravesaba el peor duelo de mi vida.”

Aclaró que se reserva los nombres a propósito: “Si yo diera nombres y detalles, esas personas no podrían ni tener redes sociales del hate que tendrían. Por algo mi hermana se tuvo que cambiar el apellido en su Instagram y usa el de mi mamá que es Zurakoski.”

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Erika contó que una de sus parejas le fue infiel con su hermana

Y lanzó una advertencia: “Si yo hablara sobre cosas post separación de mis ex hasta habría divorcios. Si me cagaron a mí con vos, ¿qué te hace pensar que esa persona no volvió a hablarme y buscarme?”. Desde otra historia reforzó su postura: “No es mi responsabilidad la cagada de otros y no tengo motivos para seguir cuidándolos cuando ellos jamás lo hicieron conmigo. Tengo 36 años y los ovarios más grandes del mundo. Ya no soy la de antes, la que todos pasaban por arriba gratuitamente.”

Cuando un seguidor le dijo que sus ex “desperdiciaron la oportunidad”, ella confirmó que todos volvieron a buscarla: “Por algo después volvieron a contactarse conmigo hasta hace unos días. Y me lo han hecho saber: ‘que con el diario del lunes nunca me hubieran perdido’, palabras textuales. O frases como: ‘tu esencia está lejísimos de lo que son la mayoría de las mujeres’.”

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Su conclusión fue sin matices: “Qué ironía, ¿tenían que herirme y humillarme para darse cuenta de lo que soy como persona? Manga de pelotudos. Claramente la que salió ganando fui yo.”

El capítulo más grave fue el de su hermana. Una seguidora le habló de la traición como algo universal y Erika respondió con un relato que no dejó lugar a la ambigüedad: “Lo de mi hermana no es solamente la traición clavándome un puñal en la espalda. Ella aprovechó mi estado de salud, yo en pleno duelo y depresión, estando súper medicada y siendo un ente.”

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Contó que tras su separación, la hermana y ese ex continuaron el romance a la vista de todos. Y que el daño fue más profundo: “Abuso, humillación, maltrato, burlas... todo mientras yo no tenía herramientas ni mentales ni físicas para defenderme. Hacían lo que querían de mí.”

Esta infidelidad se dio luego del fallecimiento de su mamá y mientras atravesaba una depresión (Instagram)

A quien describía como “mi mejor amiga, mi alma gemela”, la señaló como la causa de su peor momento: “Mi hermana es la persona que más daño me causó en esta vida. Lo que ella me hizo me llevó a lugares muy oscuros. Dejando carta de despedida y todo. Aún no sé cómo sigo, pero sigo.”

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Cerró ese tramo con una afirmación sobre su propia integridad: “Yo no destruí a nadie. Yo no traicioné a nadie. Yo no le rompí el alma a nadie. Sé que voy a estar bien, no tengo duda alguna porque soy una leona. Yo duermo en paz.”

El tono cambió cuando un seguidor le sugirió que hiciera vivos al estilo de Martín Cirio y monetizara sus experiencias. Erika lo tomó con humor: “Mi personalidad es de muchísimo humor y lo he usado con las anécdotas, historias y cosas que viví, que son de película. Con lo que me gusta hablar, lo usaría de terapia y ustedes entenderían por qué soy como soy.”

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La idea de los vivos, admitió, nunca se le había cruzado por la cabeza: “Yo feliz, les cuento todo. Ya me los imagino a todoooooos los hdp con el culo en la mano rogando que no haga esto, JAJAJA.”